खाने को लेकर भाई ने की भाई की हत्या, परिजनों ने किया गुमराह, लेकिन पोस्टमार्टम ने खोला राज

मनीष शर्मा/अलीगढ़: अलीगढ़ के इगलास कस्बे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. यहां बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की जान ले ली. घटना के बाद परिजनों ने सच्चाई छिपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया.

खाने को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा

जानकारी के अनुसार, इगलास क्षेत्र के रोशन एन्क्लेव में रहने वाला एक परिवार पिछले करीब 10 वर्षों से यहां झुग्गी बनाकर रह रहा है. परिवार का मुखिया मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है और उनके पास एक घोड़ा भी है. शनिवार की रात परिवार में खाना खाने को लेकर दो भाइयों रियासत और नौशाद के बीच कहासुनी हो गई. मामूली बहस धीरे-धीरे हिंसक झगड़े में बदल गई.

गला दबाकर छोटे भाई की हत्या

बताया जा रहा है कि गुस्से में आकर बड़े भाई रियासत ने छोटे भाई नौशाद को जमीन पर गिरा दिया और उसके सीने पर बैठकर गला दबा दिया. इस दौरान नौशाद की हालत बिगड़ गई. परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला राज

घटना के बाद परिवार ने मामले को छिपाने की कोशिश की और पुलिस को बताया कि नौशाद की मौत घोड़े की लात लगने से हुई है. हालांकि, मौके की परिस्थितियों और परिजनों के बयानों में विरोधाभास देखकर पुलिस को संदेह हुआ. इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना सामने आया और गले पर स्पष्ट चोट के निशान भी मिले। इसके बाद पुलिस ने परिजनों से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें पूरी सच्चाई उजागर हो गई।

पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार

पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी रियासत के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

यह घटना एक बार फिर यह साबित करती है कि छोटे-छोटे विवाद किस तरह गंभीर और जानलेवा रूप ले सकते हैं पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है.

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