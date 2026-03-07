Advertisement
अलीगढ़

Success Story: पिता चपरासी, बेटी ने कड़ी मेहनत से बदली किस्मत, UPSC का रिजल्ट आया तो फूट-फूटकर रोए दादा

Success Story: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक चपरासी की बेटी ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने UPSC CSE में 113वीं रैंक हासिल अपने परिवार का नाम रोशन किया है. जिससे परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. आइए जानते हैं उनकी दिलचस्प कहानी...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 07, 2026, 01:20 PM IST
Bulandshahr News
Bulandshahr News

Success Story/मोहित गोमत/बुलंदशहर: बुलंदशहर से एक ऐसी खबर सामने आई है, जो संघर्ष, मेहनत और हौसले की मिसाल बन गई है. बुलंदशहर की बेटी शिखा ने Civil Services Examination (CSE) 2025 में 113 वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार का, बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है.

चपरासी की बेटी बनी अफसर
उनके पिता बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र स्थित एक कन्या इंटर कॉलेज में चपरासी के पद पर कार्यरत हैं. जानकारी के मुताबिक, शिखा का सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा है. सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने बेटी की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी. शिखा बुलंदशहर के भूड़ इलाके की अब्दुल्ला गली की रहने वाली हैं. उनकी शुरुआती पढ़ाई बुलंदशहर के गांधी बाल निकेतन कन्या इंटर कॉलेज से हुई, जहां से उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा हासिल की.

पहले प्रयास में मिली असफलता
फिर शिखा ने बुलंदशहर के आईपी कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई पूरी की. सिविल सेवा का सपना लेकर शिखा ने लगातार मेहनत की. पिछले दो सालों से वह दिल्ली में दृष्टि कोचिंग संस्थान से तैयारी कर रही थीं. पहले प्रयास में शिखा असफल हो गईं. इससे निराश होकर उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला और न खुद को कमजोर होने दिया. कठिन परिश्रम और लगन के दम पर उन्होंने आखिरकार संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 113वीं रैंक हासिल कर ली.

रिजल्ट देख खूब रोए दादा
शिखा का रिजल्ट आने से परिवार में खुशी का माहौल है. उनके दादा ने तो जैसे ही रिजल्ट की खबर सुनी, वे फूट-फूट कर रोने लगे. पांच भाई-बहनों वाले परिवार में शिखा चौथे नंबर पर हैं. साधारण परिवार से निकलकर देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक में सफलता हासिल करना उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व की बात बन गया है. 

ये हैं यूपीएससी का टॉपर 
शिखा की इस उपलब्धि से परिवार, मोहल्ले और जिले में खुशी का माहौल है. लोगों का कहना है कि चपरासी की बेटी ने UPSC में सफलता हासिल कर यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता. आपको बता दें, यूपीएससी सीएसई 2025 का रिजल्ट शुक्रवार (06 मार्च) को जारी हुआ. जिसमें राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया. वहीं, दूसरे नंबर पर चेन्नई की राजेश्वरी सुवे एम रहीं.

