Bulandshahr Accident:बुलंदशहर-मेरठ हाईवे पर दर्दनाक हादसा, डिवाइडर तोड़कर ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, तीन की मौत

मोहित गोमत/बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में मेरठ-बुलंदशहर नेशनल हाईवे-334 पर दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है. ये हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सामने से आ रहे ट्रक से जाकर भिड़ गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में कार में सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. तीनों मेरठ के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

यह दर्दनाक हादसा थाना गुलावठी कोतवाली क्षेत्र के गांव चिड़ावक के निकट हुआ. कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि वह अनिंयत्रित होने के बाद 3 से 4 बार पलटी और डिवाइडर तोड़कर दूसरी साइड पहुंच गई. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए, जब तक कार सवार लोगों को बाहर निकाला गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. कार सवार बुलंदशहर से मेरठ लौट रहे थे. हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव काम शुरू किया. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे शवों को बाहर निकाला. तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मेरठ के रहने वाले थे तीनों मृतक

मृतक युवकों की पहचान मेरठ निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस द्वारा परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे हुआ हादसा

प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और वाहन का अनियंत्रित होना माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. हादसे में क्षतिग्रस्त कार और ट्रक को नेशनल हाईवे-334 से किनारे हटवाया गया, जिससे कुछ समय बाद यातायात को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

UP News Live: नोएडा साफ्टवेयर इंजीनियर मौत मामले में CM योगी ने 5 दिन में मांगी रिपोर्ट, नोएडा प्राधिकरण के CEO हटे