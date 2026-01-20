Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3080070
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

Bulandshahr Accident:बुलंदशहर-मेरठ हाईवे पर दर्दनाक हादसा, डिवाइडर तोड़कर ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, तीन की मौत

Bulandshahr Accident: मेरठ-बुलंदशहर नेशनल हाईवे-334 पर सोमवार रात को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सामने से आ रहे ट्रक से जा भिड़ी. कार सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 20, 2026, 08:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bulandshahr Accident
Bulandshahr Accident

मोहित गोमत/बुलंदशहर:  उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में मेरठ-बुलंदशहर नेशनल हाईवे-334 पर दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है. ये हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सामने से आ रहे ट्रक से जाकर भिड़ गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में कार में सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. तीनों मेरठ के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

यह दर्दनाक हादसा थाना गुलावठी कोतवाली क्षेत्र के गांव चिड़ावक के निकट हुआ. कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि वह अनिंयत्रित होने के बाद 3 से 4 बार पलटी और डिवाइडर तोड़कर दूसरी साइड पहुंच गई. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए, जब तक कार सवार लोगों को बाहर निकाला गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. कार सवार बुलंदशहर  से मेरठ लौट रहे थे. हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव काम शुरू किया. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे शवों को बाहर निकाला. तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

मेरठ के रहने वाले थे तीनों मृतक
मृतक युवकों की पहचान मेरठ निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस द्वारा परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे हुआ हादसा
प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और वाहन का अनियंत्रित होना माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. हादसे में क्षतिग्रस्त कार और ट्रक को नेशनल हाईवे-334 से किनारे हटवाया गया, जिससे कुछ समय बाद यातायात को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

UP News Live: नोएडा साफ्टवेयर इंजीनियर मौत मामले में CM योगी ने 5 दिन में मांगी रिपोर्ट, नोएडा प्राधिकरण के CEO हटे

 

TAGS

bulandshahr accidentBulandshahr newsbulandshahr road accident

Trending news

bulandshahr accident
बुलंदशहर-मेरठ हाईवे पर दर्दनाक हादसा, डिवाइडर तोड़कर ट्रक में जा घुसी कार,तीन की मौत
uttarakhand weather update
24 घंटे में बदलेगा पहाड़ों का मौसम,पश्चिमी विक्षोभ से बारिश-बर्फबारी,आज कैसा है मौसम
up breaking news
UP News Live: नोएडा साफ्टवेयर इंजीनियर मौत मामले में CM योगी ने 5 दिन में मांगी रिपोर्ट, नोएडा प्राधिकरण के CEO हटे,रायबरेली में राहुल गांधी
ghazipur news
जन्म के समय बिल्कुल ठीक, कुछ महीनों में दिव्यांग हो रहे बच्चे! गाजीपुर में हड़कंप
UCC
उत्तराखंड में UCC को एक साल, अब बिना गवाह और दफ्तर गए हो रहा विवाह पंजीकरण
Uttarakhand news
सभी होटल के मेन्यू में होंगे उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन, सीएम धामी का बड़ा ऐलान
Saharanpur news
पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व विधायक डॉ. सुशील चौधरी, पूर्व कृषि मंत्री के थे भतीजे
UP Road Accident
यूपी में सड़कों पर मातम! फिरोजाबाद-झांसी समेत कई जिलों में दर्दनाक हादसे
Etah Murder Case
चार मर्डर से दहल उठा एटा! खून से लथपथ मिले दादा-दादी, मां और बहन
ips amitabh thakur
अमिताभ ठाकुर जेल से रिहा होंगे? धोखाधड़ी केस में पूर्व IPS को कोर्ट ने दी बड़ी राहत