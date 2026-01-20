Bulandshahr Accident:बुलंदशहर-मेरठ हाईवे पर दर्दनाक हादसा, डिवाइडर तोड़कर ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, तीन की मौत

Bulandshahr Accident: मेरठ-बुलंदशहर नेशनल हाईवे-334 पर सोमवार रात को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सामने से आ रहे ट्रक से जा भिड़ी. कार सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.
मोहित गोमत/बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में मेरठ-बुलंदशहर नेशनल हाईवे-334 पर दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है. ये हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सामने से आ रहे ट्रक से जाकर भिड़ गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में कार में सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. तीनों मेरठ के रहने वाले बताए जा रहे हैं.
यह दर्दनाक हादसा थाना गुलावठी कोतवाली क्षेत्र के गांव चिड़ावक के निकट हुआ. कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि वह अनिंयत्रित होने के बाद 3 से 4 बार पलटी और डिवाइडर तोड़कर दूसरी साइड पहुंच गई. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए, जब तक कार सवार लोगों को बाहर निकाला गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. कार सवार बुलंदशहर से मेरठ लौट रहे थे. हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव काम शुरू किया. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे शवों को बाहर निकाला. तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
मेरठ के रहने वाले थे तीनों मृतक
मृतक युवकों की पहचान मेरठ निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस द्वारा परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया.
कैसे हुआ हादसा
प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और वाहन का अनियंत्रित होना माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. हादसे में क्षतिग्रस्त कार और ट्रक को नेशनल हाईवे-334 से किनारे हटवाया गया, जिससे कुछ समय बाद यातायात को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
