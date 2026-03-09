चपरासी की बेटी बनी IAS, बुलंदशहर की शिखा गौतम ने UPSC में हासिल की 113वीं रैंक, घर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत

UPSC Result 2025: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक बेहद प्रेरणादायक खबर सामने आई है. जिले के मोहल्ला अंबेडकर नगर भूड की रहने वाली शिखा गौतम ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में 113वीं रैंक हासिल कर IAS अधिकारी बनने का सपना पूरा कर लिया है. बेहद साधारण परिवार से आने वाली शिखा की इस उपलब्धि से पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है.

शिखा गौतम के परिवार के बारे में

शिखा के बुलंदशहर पहुंचने पर उनका ढोल-नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया. लोगों ने फूलमालाएं पहनाकर उनका सम्मान किया और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया. शिखा के पिता प्रेमचंद स्याना के इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चपरासी) के पद पर तैनात हैं, जबकि उनकी माता देवकी गृहिणी हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद साधारण होने के बावजूद माता-पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी. खास बात यह भी है कि शिखा के दादा ज्ञानचंद भी डीआईओएस कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहे हैं.

शिखा गौतम के पढ़ाई के बारे में

पांच भाई-बहनों में शिखा चौथे नंबर पर हैं. उनकी दो बड़ी बहनें सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षिका हैं. शिखा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई यूपी बोर्ड से पूरी की और इसके बाद बुलंदशहर के आईपी कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की. यूपीएससी की तैयारी के दौरान वह रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थीं. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और अपनी कड़ी मेहनत को दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

शिखा को क्यों बीच में छोड़नी पढ़ी पढ़ाई?

शिखा ने यह सफलता दूसरे प्रयास में हासिल की. उन्होंने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण उन्हें एक साल के लिए पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा तैयारी शुरू कर दी. शिखा की मां, जो खुद अशिक्षित हैं, ने कहा कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी बेटियों को पढ़ाएं और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दें.

शिखा गौतम ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का जुनून हो और लगातार मेहनत की जाए, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता. उनकी सफलता आज पूरे समाज के लिए एक बड़ी मिसाल बन गई है.

और पढे़ं: पहली बार में फेल, दूसरी बार में कमाल! मेरठ की पुलकिता ने UPSC में लहराया परचम

UPSC में भाई-बहन का दबदबा! आदित्य और आयुषी ने किया आजमगढ़ का नाम रोशन

