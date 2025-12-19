Advertisement
यूपी के इस जिले में ‘स्पेशल 26’ की तरह रेड, मोबाइल जब्त कर परिवार को कमरे में किया बंद, फिर उड़ाए लाखों

Bulandshahr News: बॉलीवुड की मशहूर फिल्म स्पेशल 26 आपने देखी होगी, लेकिन बुलंदशहर में वही कहानी जब हकीकत बनकर सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया. जिले में बदमाशों ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में खुद को CBI अधिकारी बताकर एक बिल्डिंग मैटेरियल व्यापारी के घर पर फर्जी रेड डाल दी. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 19, 2025, 04:46 PM IST
Bulandshahr News/मोहित गोमत: आपने बॉलीवुड की मशहूर फिल्म स्पेशल 26 जरूर देखी होगी या उसके बारे में कही सुना होगा,  जिसमें अक्षय कुमार और अनुपम खेर फर्जी अफसर बनकर लूट करते हैं. कुछ ऐसा ही सनसनीखेज मामला बुलंदशहर जिले से सामने आया, जहां बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर एक बिल्डिंग मैटेरियल व्यापारी के घर में घुसपैठ की और लाखों रुपये की नकदी व जेवरात लूटकर फरार हो गए. यह पूरी वारदात स्पेशल 26 फिल्म की तर्ज पर अंजाम दी गई. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना अनूपशहर क्षेत्र के मोहल्ला पोखर की बताई जा रही है. जहां के रहने वाले व्यापारी शंकर अग्रवाल के घर सुबह करीब 9:15 बजे दो युवक पहुंचे. उन्होंने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए नोटिस तामील कराने की बात कही. इसी दौरान पीछे से दो अन्य युवक भी घर में घुस आए. चारों बदमाशों ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था.

व्यापारी के घर से लाखों की लूट से दहशत
घर में घुसते ही बदमाशों ने परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया. इसके बाद आरोपी घर में रखी करीब 5 लाख रुपये की नकदी और कीमती जेवरात समेटकर मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में अफरा-तफरी मच गई. 

एसएसपी का बयान
वहीं पूरे मामले में बुलंदशहर एसएसपी ने बताया कि आज सुबह 9:15 बजे थाना अनूपशहर क्षेत्र के नगर में रहने वाले शंकर अग्रवाल के यहां दो लोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि वह सीबीआई से हैं. उनको एक नोटिस तामिल करवाना है, तुरंत ही पीछे से दो अन्य लड़के भी पहुंच गए, इन चारों ने मास्क लगाए हुआ था. चारों युवकों परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर घर में रखे 5 लाख और कुछ ज्वेलरी लेकर फरार हो गए, बुलंदशहर पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सुराग मिले हैं जिसको लेकर सर्विलांस और स्वाट की टीम काम कर रही है जल्दी पूरे मामले का खुलासा कर बरामदगी की जाएगी. 

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की फर्जी अफसर बनकर लूट की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं. एक बार फिर ऐसी वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था और लोगों की सतर्कता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी सरकारी एजेंसी के नाम पर आने वाले व्यक्तियों की पहचान और पुष्टि जरूर करें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.

