बुलंदशहर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गला रेतकर हत्या, इलाके में सनसनी

Bulandshahr Crime News/मोहित गोमत: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सोमवार देर रात सनसनीखेज वारदात सामने आई. यहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद चौधरी (49) की गला रेतकर हत्या कर दी गई. उनका शव घर के अंदर बिस्तर पर खून से लथपथ हालत में मिला. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घर को सील कर दिया है.

कहां की है ये घटना?

खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के जाहिदपुर कला गांव की है . जानकारी के मुताबिक, विनोद चौधरी खुर्जा और जेवर क्षेत्र से दो बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके थे. इस समय वे जाहिदपुर स्थित अपने मकान में अकेले रहते थे, जबकि उनकी पत्नी बच्चों के साथ दिल्ली में रहती हैं.

बताया जा रहा है कि विनोद चौधरी पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे. पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता.

पुलिस-फोरेंसिक टीम जुटी जांच में

घटना की सूचना मिलते ही एसपी देहात सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.