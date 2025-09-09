Bulandshahr News: कोर्ट में तारीख पर आई पत्नी को फिल्मी अंदाज में पत्नी को उठा ले गया पति, बुलंदशहर में प्रेमी ने काटा हंगामा

मोहित गोमत/बुलंदशहर: यूपी के बुलंदशहर में कचहरी में ऐसी घटना घटी जिससे देख सुनकर सब अचंभित रह गै. 'पति, पत्नी और वो' का फिल्मी किस्सा जैसा देखने को मिला. यहां एक पति ने अपनी ही पत्नी को फिल्मी अंदाज में कोर्ट परिसर से उठा लिया. वो तारीख करने के लिए कोर्ट में आई थी. इस घटना के बाद प्रेमी ने जमकर वहां बवाल काटा. दरअसल, पत्नी अपने प्रेमी के साथ नोएडा में रह रही थी. इसके महिला का प्रेमी सीधे एसएसपी कार्यालय पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई. पढ़िए पूरा मामला.

क्या है पूरा मामला?

सोमवार को कोर्ट में पति-पत्नी की सुनवाई की तारीख थी. जिला कोर्ट में पत्नी का पति से तलाक का केस चल रहा है. पत्नी तारीख करने के लिए कचहरी आई थी. इसी दौरान उसका पति अपने दोस्तों के साथ कोर्ट परिसर में पहुंचा और उसने जबरन अपनी पत्नी को ई-रिक्शा में बैठाया और उसे लेकर चला गया. महिला को ई-रिक्शा में ले जाने की घटना के बाद कचहरी परिसर में अफरा-तफरी मच गई. महिला का प्रेमी लगातार विरोध करता रहा, लेकिन पति और उसके साथी उसे धक्का देकर महिला को ले गए. इसके बाद प्रेमी ने कोर्ट परियर में जमकर हंगामा मचाया. उसने इसकी शिकायत पुलिस में की.

प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी महिला

महिला के प्रेमी के मुताबिक पीड़िता की शादीशुदा जिंदगी लंबे समय से विवादों में है. उसका पति उसको मारता पीटता था. महिला ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और तलाक का मामला दर्ज कर रखा है. इसी वजह से दोनों के बीच अदालत में केस भी चल रहा है. इस बीच महिला अपने पति को छोड़कर पहले अपने मायके गई और वहां से वह नोएडा आ गई और नौकरी करने लगी. प्रेमी के मुताबिक इस दौरान वह उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. सोमवार को महिला अपने प्रेमी के साथ कोर्ट की तारीख पर बुलंदशहर पहुंची थी. जैसे ही पति को इसकी जानकारी मिली, वह अपने साथियों के साथ कचहरी रोड पर पहुंच गया।.