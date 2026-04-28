खुर्जा ट्रिपल मर्डर केस में SSP की एक और बड़ी कार्रवाई, प्रभारी निरीक्षक प्रेम चंद शर्मा को पद से हटाया; पढ़ें अपडेट

Bulandshahr Khurja Triple Murder Case: बुलंदशहर के खुर्जा ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा एक्शन हुआ है. इस केस में एसएसपी ने खुर्जा कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक प्रेम चंद शर्मा को पद को हटाया है. खुर्जा में बढ़ते अपराध व कानून-व्यवस्था/पर्यवेक्षण में कमी को लेकर यह कार्रवाई मानी जा रही है. उधर, पुलिस की टीमें न सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, बल्कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई है.

क्या है ये पूरा मामला?

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने फरार नामजद सात आरोपी और प्रकाश में आए आरोपी सोनू के खिलाफ 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार ऐलान कर दिया है. आपको बता दें, शनिवार की रात खुर्जा नगर के सुभाष रोड पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग ने इलाके को दहला दिया था. रंजिश और वर्चस्व की जंग में इस गोलीबारी में तीन युवकों की जान चली गई थी.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस घटना से गुस्साए मृतक पक्ष की महिलाओं ने खुर्जा कोतवाल का घेराव कर दिया और जमकर हंगामा कर दिया. महिलाओं ने खून के बदले खून के नारों के बीच पुलिस प्रशासन से आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने और कड़ी कार्रवाई की मांग की. इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें महिलाएं अपना दर्द और गुस्सा जाहिर करती नजर आ रही हैं.

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25 - 25 हजार रुपये का इनाम घोषित

रिपोर्ट्स की मानें तो इस मामले में पुलिस ने 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. अब तक पुलिस सिर्फ तीन नामजद आरोपियों को ही जेल भेजने में कामयाब रही है. इनके अलावा सात नामजद आरोपी और एक जांच के दौरान प्रकाश में आया आरोपी सोनू फरार हैं. एसएसपी ने इन सभी फरार आरोपी जीतू सैनी, उसका भाई रवि सैनी, अनुज, रिंकू, सौरभ उर्फ सीटू, मनीष, सोनू और भारत सैनी पर 25 - 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है. इनमें से सात आरोपी नामजद हैं.

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही सभी इनामी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे.

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