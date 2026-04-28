Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3195802
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

खुर्जा ट्रिपल मर्डर केस में SSP की एक और बड़ी कार्रवाई, प्रभारी निरीक्षक प्रेम चंद शर्मा को पद से हटाया; पढ़ें अपडेट

Bulandshahr Khurja Triple Murder Case: बुलंदशहर के खुर्जा ट्रिपल मर्डर केस में एसएसपी की एक और बड़ी कार्रवाई हुई है. खुर्जा कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक प्रेम चंद शर्मा को पद को हटा दिया गया है. यह कार्रवाई खुर्जा में बढ़ते अपराध व कानून-व्यवस्था/पर्यवेक्षण में कमी को लेकर मानी जा रही है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 28, 2026, 09:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bulandshahr Khurja Triple Murder Case
Bulandshahr Khurja Triple Murder Case

Bulandshahr Khurja Triple Murder Case: बुलंदशहर के खुर्जा ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा एक्शन हुआ है. इस केस में एसएसपी ने खुर्जा कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक प्रेम चंद शर्मा को पद को हटाया है. खुर्जा में बढ़ते अपराध व कानून-व्यवस्था/पर्यवेक्षण में कमी को लेकर यह कार्रवाई मानी जा रही है. उधर, पुलिस की टीमें न सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, बल्कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई है.

क्या है ये पूरा मामला?
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने फरार नामजद सात आरोपी और प्रकाश में आए आरोपी सोनू के खिलाफ 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार ऐलान कर दिया है. आपको बता दें, शनिवार की रात खुर्जा नगर के सुभाष रोड पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग ने इलाके को दहला दिया था. रंजिश और वर्चस्व की जंग में इस गोलीबारी में तीन युवकों की जान चली गई थी.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
इस घटना से गुस्साए मृतक पक्ष की महिलाओं ने खुर्जा कोतवाल का घेराव कर दिया और जमकर हंगामा कर दिया. महिलाओं ने खून के बदले खून के नारों के बीच पुलिस प्रशासन से आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने और कड़ी कार्रवाई की मांग की. इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें महिलाएं अपना दर्द और गुस्सा जाहिर करती नजर आ रही हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

25 - 25 हजार रुपये का इनाम घोषित
रिपोर्ट्स की मानें तो इस मामले में पुलिस ने 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. अब तक पुलिस सिर्फ तीन नामजद आरोपियों को ही जेल भेजने में कामयाब रही है. इनके अलावा सात नामजद आरोपी और एक जांच के दौरान प्रकाश में आया आरोपी सोनू फरार हैं. एसएसपी ने इन सभी फरार आरोपी जीतू सैनी, उसका भाई रवि सैनी, अनुज, रिंकू, सौरभ उर्फ सीटू, मनीष, सोनू और भारत सैनी पर 25 - 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है. इनमें से सात आरोपी नामजद हैं. 

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही सभी इनामी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे. 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़िए: हमीरपुर में 'डेथ हाईवे' बना NH-34: ट्रक-वैन की टक्कर में 4 की मौत, अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे 3 बाराती

TAGS

khurja triple murderBulandshahr newsbulandshahr policeeight accusedbulandshahar news in hindi

Trending news

khurja triple murder
खुर्जा ट्रिपल मर्डर केस में SSP की एक और बड़ी कार्रवाई, प्रभारी निरीक्षक पर गिरी गाज
Sonbhadra News
सोनभद्र में बालिका हत्याकांड का मुख्य आरोपी दबोचा गया, 2 घंटे में खुला मौत का रहस्य
up breaking news
UP Breaking News Live: पीएम मोदी का काशी दौरा आज, देंगे अरबों की सौगात, खुर्जा ट्रिपल मर्डर केस में SSP की एक और बड़ी कार्रवाई; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
hamirpur road accident
हमीरपुर में 'डेथ हाईवे' बना NH-34: ट्रक-वैन की टक्कर में 4 की मौत, 3 गंभीर घायल
bijnor news
बिजनौर में 'जमीन का खेल' पूर्व विधायक के साथ मिलकर फर्जीवाड़े से हथियाई जमीन
ghazipur news
कटारिया हिंसा पर एक्शन मोड में गाजीपुर पुलिस, कानून हाथ में लेने वालों पर गिरी गाज
Ganga Expressway inauguration
काशी को मिलेगी 6,350 करोड़ की सौगात, जानें प्रधानमंत्री का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम
raebareli latest news
पति-पत्नी दोनों शराबी: टल्ली महिला हाईवे पर बेसुध मिली, नशे में चूर पति बेखबर
Budaun News
प्रसूता के पेट पर बैठी लेडी डॉक्टर...नवजात की मौत, प्रसव कराने के नाम पर टॉर्चर!
jaunpur news
किताब खरीद में 33 करोड़ का कांड! पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में महाघोटाले में बड़ा खुलासा