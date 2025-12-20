बार-बार कब्रिस्तान ले जाता, शराब से नहलवाता... बेटे के बीमार होने पर महिला से 'काला जादू' कराता तांत्रिक

Bulandshahr News/मोहित गोमत: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति अपनी पत्नी और मासूम बेटे को कथित तांत्रिक के चंगुल से बचाने के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है. थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के इस मामले में पीड़ित पति प्रमोद पालीवाल ने एसएसपी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है.

बार-बार कब्रिस्तान ले जाता

पीड़ित पति प्रमोद पालीवाल, जो अलीगढ़ में अध्यापक के पद पर तैनात हैं, उसने बताया कि उनका मासूम बेटा शुगर की बीमारी से पीड़ित है. इसी बीमारी के इलाज के बहाने एक तांत्रिक ने उनकी पत्नी को अपने प्रभाव में ले लिया. आरोप है कि तांत्रिक बच्चे को बार-बार कब्रिस्तान ले जाता है और घर में शराब से नहलाकर तंत्र विद्या करता है.

रास्ते में बम लगवा दूंगा

प्रमोद का आरोप है कि तांत्रिक ने उनकी पत्नी को पूरी तरह वशीकरण में कर रखा है. जब वह अपनी पत्नी को उससे दूर रहने को कहते हैं तो तांत्रिक उन्हें जान से मारने की धमकी देता है. पीड़ित का कहना है कि तांत्रिक ने यहां तक धमकी दी कि अलीगढ़ जाते समय रास्ते में बम लगाकर जान से मरवा देगा. इन धमकियों से पूरा परिवार दहशत में है. पीड़ित पति अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचा और कार्रवाई की मांग की. खास बात यह है कि प्रमोद और उनकी पत्नी दोनों ही सरकारी शिक्षक हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

महिला टीचर की बहन एडवोकेट श्वेता पालीवाल ने क्या कहा?

वहीं महिला टीचर की बहन एडवोकेट श्वेता पालीवाल ने बताया कि पहले इलाज को लेकर तांत्रिक के पास जाने की बात कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया. इसके बाद तांत्रिक तरुण श्रीवास्तव घर में घुसकर धमकियां देता है और जीजा जी से कहता है कि तुम अलीगढ़ नौकरी करने जाते हो, रास्ते में बम लगवा दूंगा, जान से मरवा दूंगा. परिजनों का कहना है कि वह पुलिस से भी बदसलूकी करता है.

अब सवाल यह है कि अंधविश्वास के नाम पर कब तक मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ होता रहेगा और एक पढ़ा-लिखा परिवार भी खुद को इतना असहाय क्यों महसूस कर रहा है? पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि पुलिस सख्त कार्रवाई कर उन्हें इस तांत्रिक के खौफ से जल्द निजात दिलाएगी.