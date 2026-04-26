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Bulandshahr triple Murder: खुर्जा में बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान जिम में अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबारी में 3 युवकों की मौत

Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है.   केक लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद फायरिंग में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई।

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Apr 26, 2026, 09:34 AM IST
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Bulandshahr news
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मोहित गोमत/बुलंदशहर: यूपी के जनपद के खुर्जा नगर में शनिवार की आधी रात एक जन्मदिन की पार्टी खूनी संघर्ष में बदल गई.  चेहरे पर केक लगाने जैसी छोटी सी बात पर हुए विवाद में भाजपा सभासद के छोटे भाई, चचेरे भाई और भतीजे की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई. इस गोलीबारी में तीन युवकों मनीष सैनी, आकाश सैनी और अमरजीत को सिर में गोली लगी. गंभीर हालत में तीनों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.  घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.  मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. मौके पर आला अफसरों समेत भारी पुलिस फोर्स तैनात है. हालात को नियंत्रित किया जा रहा है.

पढ़िए कैसे शुरू हुआ विवाद
पूरी घटना खुर्जा के आरजेएस (RJS) फिटनेस जिम की है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को आरोपी जीतू सैनी का जन्मदिन था, जो पूर्व बसपा नगर अध्यक्ष रह चुका है.  उसने जिम में अपने दोस्तों के लिए पार्टी रखी थी. ऐसा बताया जा रहा है कि पार्टी के दौरान बीजेपी सभासद संजय सैनी के चचेरे भाई ने मजाक में जीतू के चेहरे पर केक लगा दिया.  इसी बात से आरोपी आगबबूला हो गया और कहासुनी शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि जीतू ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी.  गोली लगने से भाजपा सभासद के छोटे भाई मनीष सैनी (30), भतीजे आकाश सैनी (19) और चचेरे भाई अमरदीप सैनी (32) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.  वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सबूत मिटाने के लिए जिम में लगा सीसीटीवी का डीवीआर (DVR) भी अपने साथ उखाड़ कर ले गए और फरार हो गए. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.  पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपितों की तलाश में टीमें लगाई गई हैं. 

आरोपियों की तलाश 
एसपी देहात ने बताया कि खुर्जा पुलिस को तीन लोगों को गोली लगने की सूचना मिली थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल भिजवाया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी.  मामले की गंभीरता को देखते हुए कई पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं, जो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं. आसपास के अन्य सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

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