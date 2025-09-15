हाथरस में आवारा सांड ने काटा तांडव, लोगों को उठा-उठाकर पटका, श्री दाऊजी मेले में मची अफरातफरी

Hathras News/(सुमित कुमार): यूपी के हाथरस जिले में दाऊजी महाराज मेले में चल रहे पंजाबी दरबार कार्यक्रम के दौरान एक आवारा सांड दर्शकों की भीड़ के बीच घुस आया. आवारा सांड ने मेले में मौजूद लोगों पर अचानक हमला बोल दिया. जिससे मेले में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया. लोग अपनी जान बचाने को इधर-उधर भागते हुए नजर आए.

कई लोगों को उठाकर फेंका

आवारा सांड ने कई लोगों को उठाकर फेंक दिया. जिसमें कई लोगों के गंभीर चोटे भी आई हैं. मेले में मौजूद पुलिस सुरक्षा कर्मियों ने भी आवारा सांड को भागने का प्रयास किया. आवारा सांड ने दंगल की मिट्टी को भी खूब उड़ाया मनो जैसे दंगल में पहलवानों की कमी रह गई, जिसको आवारा सांड पूरी करने पहुंचा हो. वही इस घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है.

कार्यक्रम के दौरान मचाया उत्पात

आपको बता दें मेला श्री दाऊजी महाराज जी परिसर में पंजाबी दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था. इस पंजाबी दरबार कार्यक्रम में कई प्रमुख कलाकारों को प्रस्तुति के लिए बुलाया गया था. मंच पर मौजूद कलाकार जब अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, तभी अचानक एक आवारा सांड दर्शकों की भीड़ में घुस आया. आवारा सांड लोगों के बीच जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया.

मची अफरा-तफरी

मेला पंडाल में मौजूद लोग और पुलिस कर्मी आवारा सांड को देखकर इधर-उधर भागने लगे. वहीं मेला श्री दाऊजी महाराज की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने भी आवारा सांड को भागने का काफी प्रयास किया, लेकिन सांड के तांडव को देख कर वह भी खुद को असहाय महसूस कर रहे थे. लोगों के शोर शराबे से आवारा सांड इधर उधर भगाने लगा. फिर कही जाकर बमुश्किल उसको वहां से भगाया गया.

गाने पर विवाद

कार्यक्रम में एक विवादास्पद स्थिति तब बनी जब कलाकार एंडी जाट ने मंच पर राष्ट्रीय लोकदल (RLD) का गाना ''आरएलडी आई रे'' गाना शुरू कर दिया. भाजपा के एक पदाधिकारी के संयोजन में हो रहे कार्यक्रम में यह गाना सुनकर मौजूद भाजपा कार्यकर्ता हैरान रह गए. संयोजक अंकित गौड़ और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने तुरंत गाना रुकवाया. एंडी जाट को बिना किसी औपचारिक संबोधन के मंच से हटा दिया गया. कार्यक्रम के दौरान काफी पुलिस फोर्स मौजूद था.

