हाथरस में आवारा सांड ने काटा तांडव, लोगों को उठा-उठाकर पटका, श्री दाऊजी मेले में मची अफरातफरी
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2922758
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

हाथरस में आवारा सांड ने काटा तांडव, लोगों को उठा-उठाकर पटका, श्री दाऊजी मेले में मची अफरातफरी

Hathras Bull Attack: हाथरस में दाऊजी महाराज मेले में चल रहे पंजाबी दरबार कार्यक्रम के दौरान एक आवारा सांड दर्शकों की भीड़ के बीच घुस आया. आवारा सांड ने मेले में मौजूद लोगों पर अचानक हमला बोल दिया. 

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 15, 2025, 11:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hathras news
Hathras news

Hathras News/(सुमित कुमार): यूपी के हाथरस जिले में दाऊजी महाराज मेले में चल रहे पंजाबी दरबार कार्यक्रम के दौरान एक आवारा सांड दर्शकों की भीड़ के बीच घुस आया. आवारा सांड ने मेले में मौजूद लोगों पर अचानक हमला बोल दिया. जिससे मेले में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया. लोग अपनी जान बचाने को इधर-उधर भागते हुए नजर आए.

कई लोगों को उठाकर फेंका
आवारा सांड ने कई लोगों को उठाकर फेंक दिया. जिसमें कई लोगों के गंभीर चोटे भी आई हैं. मेले में मौजूद पुलिस सुरक्षा कर्मियों ने भी आवारा सांड को भागने का प्रयास किया. आवारा सांड ने दंगल की मिट्टी को भी खूब उड़ाया मनो जैसे दंगल में पहलवानों की कमी रह गई, जिसको आवारा सांड पूरी करने पहुंचा हो. वही इस घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

कार्यक्रम के दौरान मचाया उत्पात
आपको बता दें मेला श्री दाऊजी महाराज जी परिसर में पंजाबी दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था. इस पंजाबी दरबार कार्यक्रम में कई प्रमुख कलाकारों को प्रस्तुति के लिए बुलाया गया था. मंच पर मौजूद कलाकार जब अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, तभी अचानक एक आवारा सांड दर्शकों की भीड़ में घुस आया. आवारा सांड लोगों के बीच जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया.

मची अफरा-तफरी
मेला पंडाल में मौजूद लोग और पुलिस कर्मी आवारा सांड को देखकर इधर-उधर भागने लगे. वहीं मेला श्री दाऊजी महाराज की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने भी आवारा सांड को भागने का काफी प्रयास किया, लेकिन सांड के तांडव को देख कर वह भी खुद को असहाय महसूस कर रहे थे. लोगों के शोर शराबे से आवारा सांड इधर उधर भगाने लगा. फिर कही जाकर बमुश्किल उसको वहां से भगाया गया.

गाने पर विवाद
कार्यक्रम में एक विवादास्पद स्थिति तब बनी जब कलाकार एंडी जाट ने मंच पर राष्ट्रीय लोकदल (RLD) का गाना ''आरएलडी आई रे'' गाना शुरू कर दिया. भाजपा के एक पदाधिकारी के संयोजन में हो रहे कार्यक्रम में यह गाना सुनकर मौजूद भाजपा कार्यकर्ता हैरान रह गए. संयोजक अंकित गौड़ और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने तुरंत गाना रुकवाया. एंडी जाट को बिना किसी औपचारिक संबोधन के मंच से हटा दिया गया. कार्यक्रम के दौरान काफी पुलिस फोर्स मौजूद था.

Jaunpur Accident: अयोध्या से काशी जा रही टूरिस्ट बस ट्रक से टकराई, छत्तीसगढ़ के 4 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल

 

 

TAGS

hathras news

Trending news

Chandauli News
चंदौली में जिवित्पुत्रिका व्रत पूजा के दौरान हादसा, कर्मनाशा नदी में डूबे 2 बच्चे
Prayagraj Magh Mela 2025
प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियां शुरू,भीड़ को देखते हुए रेलवे करेगा ये बदलाव
haridwar news
नकली शैंपू बनाने वाली फैक्ट्री का बड़ा भंडाफोड़,15 लाख रुपये की खेप के साथ 3 अरेस्ट
prayagraj news
प्रयागराज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख सोनू पासी पर जानलेवा हमला,बीजेपी नेता को घेरकर पीटा
JAUNPUR ACCIDENT
अयोध्या से काशी जा रही टूरिस्ट बस ट्रक से टकराई, छत्तीसगढ़ के 4 लोगों की मौत,कई घायल
weather in uttarakhand
आधा सितंबर गया,नहीं थमा इंद्रदेव का कहर,चंपावत समेत इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
Jitiya Vrat
संतानों की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने रखा 24 घंटे का निर्जला व्रत
Shivpal Yadav
सीनियर लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा....शिवपाल यादव का सपा कार्यकर्ताओं को अल्‍टीमेटम
Hardoi News
न्याय नहीं, नोट चाहिए!...हरदोई पुलिस का नया कारनामा, अपहरण केस में मांगे 20 हजार
Gorakhpur News
सपनों का घर देखने गई बेटी करंट की चपेट में आई, गोरखपुर में मां के सामने बेटी की मौत
;