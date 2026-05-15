अलीगढ़: काम के बोझ से परेशान पंचायत सहायकों ने खोला मोर्चा, डीएम को सुनाई अपनी व्यथा

अलीगढ़ न्यूज/मनीष शर्मा : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में इन दिनों सरकारी कामकाज की जमीनी कड़ी माने जाने वाले पंचायत सहायक बेहद तनाव और नाराजगी के दौर से गुजर रहे हैं. मामला स्व-जनगणना के काम को लेकर शुरू हुआ है, जिसने अब एक बड़े विरोध का रूप ले लिया है. पंचायत सहायकों का सीधा आरोप है कि प्रशासन उन्हें मशीन समझकर काम का बोझ लाद रहा है, जबकि उनकी जमीनी हकीकत और सीमाओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है.

जानें क्या है मामला मामला ?

दरअसल, पंचायत सहायकों ने हाल ही में जिलाधिकारी को अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि सरकार की स्व-जनगणना योजना में उनकी भूमिका केवल लोगों को जागरूक करने और तकनीकी मदद देने तक तय की गई थी. लेकिन अब स्थिति यह है कि पूरा काम उन्हीं के मत्थे मढ़ दिया गया है. प्रशासन की ओर से उन्हें हर रोज 10 लोगों की स्व-जनगणना पूरी कराने का कड़ा लक्ष्य दिया गया है. हद तो तब हो गई जब लक्ष्य पूरा न होने पर उन्हें नोटिस थमाए जाने लगे. सहायकों का कहना है कि यह न केवल उनके साथ अन्याय है, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसा है.

पंचायत पोर्टल चलाने और हर छोटी-बड़ी सरकारी योजना के सत्यापन

इस विरोध का एक बड़ा कारण यह भी है कि पंचायत सहायकों के पास पहले से ही कामों की लंबी सूची है। वे गांव के स्तर पर परिवार रजिस्टर संभालने, जन्म-मृत्यु का हिसाब रखने, पंचायत पोर्टल चलाने और हर छोटी-बड़ी सरकारी योजना के सत्यापन का काम रात-दिन कर रहे हैं. ऐसे में बिना किसी अतिरिक्त वेतन या मानदेय के उन पर जनगणना का भारी-भरकम काम डालना उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया है. उन्होंने प्रशासन से जायज सवाल पूछा है कि जब इस काम के लिए बीएलओ और अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, तो फिर अकेले पंचायत सहायकों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है?

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पंचायत सहायकों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि उन पर बनाया जा रहा यह प्रशासनिक दबाव तुरंत कम किया जाए और नोटिस देने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। उनका साफ कहना है कि वे काम से जी नहीं चुरा रहे, लेकिन बिना संसाधनों और अतिरिक्त पैसों के इस तरह का दबाव उन्हें काम छोड़ने पर मजबूर कर सकता है. अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन उनकी इन मांगों पर क्या रुख अपनाता है, क्योंकि अगर यह गतिरोध नहीं सुलझा तो गांवों में चल रही तमाम सरकारी सेवाएं ठप पड़ सकती हैं.

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