Aligarh Accident: अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर कार और मिनी बस में टक्कर के बाद लगी आग, 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत
Aligarh Accident: अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर कार और मिनी बस में टक्कर के बाद लगी आग, 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत

Aligarh Accident: अलीगढ़ में आज सुबह एक सड़क हादसा हुआ. नेशनल हाईवे पर आमने-सामने की टक्कर के बाद कार और मिनी ट्रक में लगी आग स्थानीय नागरिक के अनुसार घटना में मासूम बच्चे सहित चार लोगों की जिन्दा जलकर मौत हो गई और एक घायल हो गया है. बहराइच सड़क हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 की दर्दनाक मौत हो गई है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 23, 2025, 09:01 AM IST
Aligarh Accident
Aligarh Accident

मनीष शर्मा/अलीगढ़: अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर गोपी ओवरब्रिज पर मंगलवार सुबह भीषण हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. एक कार डिवाइडर पार कर सामने से आ रहे कैंटर से टकरा गई जिससे दोनों वाहनों में आग लग गई. कार में सवार चार लोगों की मौत हो गई. कार सवार एक व्यक्ति को लोगों ने बचा लिया उसे अस्पताल भेजा गया है. घटना की जानकारी पर एसपी देहात सहित दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. वहीं बहराइच में हुए सड़क हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 की दर्दनाक मौत हो गई है.

थाना अकराबाद क्षेत्र की घटना है. कानपुर की तरफ जा रही थी कार अकराबाद क्षेत्र में यह हादसा सुबह लगभग 5:45 बजे के आसपास हुआ. बताया जा रहा है कि कार अलीगढ़ से कानपुर की ऒर जा रही थी. हादसे का कारण कार चालक को नींद आने या कार असंतुलित होना माना जा रहा है. अभी शवों की पहचान नहीं हुई है. मृतकों में एक बच्चा भी है. मौके पर एसपी देहात अमृत जैन समेत आसपास के थानों का फोर्स मौजूद है.

बहराइच सड़क हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 की दर्दनाक मौत
खेत जा किसान व मार्निंग वाक के दौरान फूल तोड़ने गयी 2 महिलाओं को अनियंत्रित पिकप ने जोरदार टक्कर मारी. तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. ये हादसा बहराइच बलरामपुर मार्ग पर सुहापारा के पास हुआ. थाना दरगाह क्षेत्र का मामला है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

