दिवाली से पहले अलीगढ़ में बड़ा हादसा: कार में लगी आग, मिठाई जलकर राख, बाल-बाल बचा ड्राइवर

Aligarh News: अलीगढ़ के खेरेश्वर चौकी के पास दीपावली से पहले एक कार में अचानक आग लग गई. हादसे में कार और मिठाई जलकर राख हो गई, हालांकि चालक ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली.
अलीगढ़/मनीष शर्मा : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शुक्रवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. अचानक एक कार में आग लग गई. हादसे में कार पूरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि उसमें रखी दीपावली की मिठाई भी खाक हो गई. गनीमत रही कि चालक ने सूझबूझ से समय रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली.
क्या है पूरा मामला ?
यह घटना शुक्रवार रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है. खेरेश्वर निवासी पंकज कुमार खैर के अंडला गांव में ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाते हैं. दीपावली के अवसर पर वह मिठाई बांटने के लिए इगलास से चमचम नामक मिठाई लेकर अपने घर लौट रहे थे. लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उनका यह सफर हादसे में बदल गया.
हाईवे पर जाम से बचने के लिए गलियों से निकले थे
जानकारी के अनुसार, उस समय खेरेश्वर हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था. हाईवे पर जगह-जगह पड़े गड्ढों और भारी वाहनों की भीड़ के कारण यातायात ठप हो गया था. इस जाम से बचने के लिए पंकज कुमार ने अपनी कार को आस-पास की गलियों से निकालने का फैसला किया. लेकिन जैसे ही वह गलियों के रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक उनकी कार से धुआं निकलने लगा और कुछ ही पलों में आग भड़क उठी.
चालक ने दिखाई सूझबूझ, बचाई जान
आग लगते ही पंकज कुमार ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत कार से बाहर छलांग लगा दी. उन्होंने किसी तरह सुरक्षित दूरी बना ली और तत्काल पुलिस को घटना की जानकारी दी.
पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक सब जल चुका था
सूचना मिलने के बाद खेरेश्वर चौकी पुलिस घटनास्थल पर रवाना हुई. हालांकि हाईवे पर लगे भारी जाम के कारण पुलिस को पहुंचने में देर हो गई। जब तक टीम मौके पर पहुंची, तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी और अंदर रखी सारी मिठाई भी राख में बदल गई थी.
स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी, आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं
घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी होगी.
दीपावली से पहले हुई घटना ने लोगों को किया भावुक
दीपावली से ठीक पहले हुई इस घटना ने लोगों को दुखी कर दिया. जिस मिठाई को पंकज कुमार खुशी बांटने के लिए ला रहे थे, वह आग की लपटों में जल गई. स्थानीय लोग इसे “दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन सौभाग्यशाली” घटना बता रहे हैं क्योंकि कार चालक की जान बच गई.