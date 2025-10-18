Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2966639
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

दिवाली से पहले अलीगढ़ में बड़ा हादसा: कार में लगी आग, मिठाई जलकर राख, बाल-बाल बचा ड्राइवर

 Aligarh News:  अलीगढ़ के खेरेश्वर चौकी के पास दीपावली से पहले एक कार में अचानक आग लग गई. हादसे में कार और मिठाई जलकर राख हो गई, हालांकि चालक ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली.

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 18, 2025, 10:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिवाली से पहले अलीगढ़ में बड़ा हादसा: कार में लगी आग, मिठाई जलकर राख, बाल-बाल बचा ड्राइवर

अलीगढ़/मनीष शर्मा : उत्तर प्रदेश  के अलीगढ़ में शुक्रवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. अचानक एक कार में आग लग गई. हादसे में कार पूरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि उसमें रखी दीपावली की मिठाई भी खाक हो गई. गनीमत रही कि चालक ने सूझबूझ से समय रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली.

क्या है पूरा मामला ? 
यह घटना शुक्रवार रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है. खेरेश्वर निवासी पंकज कुमार खैर के अंडला गांव में ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाते हैं. दीपावली के अवसर पर वह मिठाई बांटने के लिए इगलास से चमचम नामक मिठाई लेकर अपने घर लौट रहे थे. लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उनका यह सफर हादसे में बदल गया.

हाईवे पर जाम से बचने के लिए गलियों से निकले थे
जानकारी के अनुसार, उस समय खेरेश्वर हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था. हाईवे पर जगह-जगह पड़े गड्ढों और भारी वाहनों की भीड़ के कारण यातायात ठप हो गया था. इस जाम से बचने के लिए पंकज कुमार ने अपनी कार को आस-पास की गलियों से निकालने का फैसला किया. लेकिन जैसे ही वह गलियों के रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक उनकी कार से धुआं निकलने लगा और कुछ ही पलों में आग भड़क उठी.

Add Zee News as a Preferred Source

चालक ने दिखाई सूझबूझ, बचाई जान
आग लगते ही पंकज कुमार ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत कार से बाहर छलांग लगा दी. उन्होंने किसी तरह सुरक्षित दूरी बना ली और तत्काल पुलिस को घटना की जानकारी दी.

पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक सब जल चुका था
सूचना मिलने के बाद खेरेश्वर चौकी पुलिस घटनास्थल पर रवाना हुई. हालांकि हाईवे पर लगे भारी जाम के कारण पुलिस को पहुंचने में देर हो गई। जब तक टीम मौके पर पहुंची, तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी और अंदर रखी सारी मिठाई भी राख में बदल गई थी.

स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी, आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं
घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी होगी.

दीपावली से पहले हुई घटना ने लोगों को किया भावुक
दीपावली से ठीक पहले हुई इस घटना ने लोगों को दुखी कर दिया. जिस मिठाई को पंकज कुमार खुशी बांटने के लिए ला रहे थे, वह आग की लपटों में जल गई. स्थानीय लोग इसे “दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन सौभाग्यशाली” घटना बता रहे हैं क्योंकि कार चालक की जान बच गई.

TAGS

aligarh news

Trending news

Mathura Banke Bihari Mandir
Mathura News:54 साल बाद खुलेगा बांके बिहारी मंदिर का खजाना, हर रहस्य से उठेगा पर्दा
Green Crackers in Ghaziabad
गाजियाबाद में कहां मिलेंगे ग्रीन पटाखे,बस इन जगहों पर खरीद सकेंगे!टाइम भी नोट कर लें
Sambhal Violence
11 महीने छकाने के बाद पकड़ा गया संभल हिंसा का आरोपी, छीनी थी दरोगा की पिस्टल-मैगजीन
Diwali School Holiday 2025
यूपी में बच्चों की मौज!दिवाली से छठ पूजा पर कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखें लिस्ट
Lucknow news
लखनऊ में बनी ब्रह्मोस की पहली खेप तैयार, राजनाथ सिंह-योगी आदित्यनाथ आज करेंगे रवाना
Uttarakhand Winter Alert
केदारनाथ में कड़ाके की ठंड! बर्फबारी से तेजी से गिरा पारा,कैसा है उत्तराखंड का मौसम!
bijnor news
बिजनौर में ‘मैडम जज’ बेनकाब...पेशकार और वकील के साथ पहुंची थी बैंक, ऐसे हुआ खुलासा
Ghaziabad latest news
धनतेरस से भाई दूज तक गाज़ियाबाद में स्पेशल ट्रैफिक प्लान एक्टिव, भारी वाहन बैन
mirzapur news
न तो पटाखे, न ही दीये...यूपी के इस गांव में क्यों नहीं मनाई जाती दीपावली
Saharanpur news
पूर्व DGP के बेटे की दवा की ओवरडोज से मौत! सहारनपुर पहुंचा शव, फूट-फूटकर रोया परिवार