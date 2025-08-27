Aligarh News: अंधेरा होते ही जल उठेंगी लाइटें, सुबह होते ही बुझ जाएगी, अलीगढ़ में ऑटोमेशन मोड पर होंगी 64 हजार स्ट्रीट लाइटें
Aligarh News: अंधेरा होते ही जल उठेंगी लाइटें, सुबह होते ही बुझ जाएगी, अलीगढ़ में ऑटोमेशन मोड पर होंगी 64 हजार स्ट्रीट लाइटें

 Automated Street Lighting in Aligarh: स्मार्ट सिटी अलीगढ़ अब बिजली के खंभों पर लगी लाइटें हमेशा जली नहीं रहेंगी. इसके लिए नगर निगम एक ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है जिसके बाद खुद ही वो अपने को दिन और रात के हिसाब से ऑटोमेटिक हो जाएंगी.

Aug 27, 2025
Aligarh News
Aligarh News

Aligarh News: अलीगढ़ में जल्दी ही एक ऐसी सुविधा शुरू होने वाली है जिससे स्ट्रीट लाइटें अब हर समय जली नहीं रहेंगी. महानगर की स्ट्रीट लाइटें ऑटोमेशन मोड पर जाएंगी. यानी लाइटें खुद ही जलेंगी और बुझेंगी. यानी अंधेरा होते ही लाइट जल उठेगी और सुबह होते ही लाइट बुझ जाएगी. कमांड एंड कंट्रोल से भी खंभों पर लगीं लाइटों को जोड़ा जाएगा. इससे पहले नोएडा  में ये पहल की गई थी.  यह प्रदेश का पहला नगर निगम होगा, जहां इस तरह की हाईटेक सुविधा उपलब्ध होगी. निगम ने सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम (सीसीएमएस) लगाने की योजना बनाई है. । यह सुविधा नवंबर से लागू होगी.आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से.

90 वार्डों में करीब 64 हजार स्ट्रीट लाइटें
अलीगढ़ के 90 वार्डों में करीब 64 हजार स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं जो दिन-रात जलती रहती हैं.  इससे बिजली का बिल तो बढ़ता ही है, साथ ही लाइटें खराब हो जाती हैं. जिसके चलते नगर निगम को भी हर महीने लाखों का खर्चा इन पर करना होता है. इस नुकसान से बचने के लिए और शहर में रोशनी की व्यवस्था को मजबूत करने में लिए निगम ने सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम (सीसीएमएस) लगाने की योजना बनाई है, जिससे स्ट्रीट लाइटों को ऑटोमेटिक मोड और केंद्रीकृत रूप से कंट्रोल किया जा सकेगा.

लगेंगे 1050 सीसीएमएस 
64 हजार स्ट्रीट लाइटों को समय से जलाने के लिए और बुझाने के लिए करीब 1050 सीसीएमएस लगाए जाएंगे.  यह प्रदेश का पहला नगर निगम होगा, जहां इस तरह की हाईटेक सुविधा उपलब्ध होगी। नवंबर से सभी स्ट्रीट लाइटों को सीसीएमएस से जोड़ा जाएगा।

कंपनी को करने होंगे ये काम
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि कंपनी को न केवल सिस्टम की स्थापना करनी होगी, बल्कि 7 साल तक के लिए मरम्मत कार्य भी करना होगा.  98 फीसदी स्ट्रीट लाइटें जलना अनिवार्य है. ऐसा न होने पर कंपनी पर जुर्माना लग सकता है.  12 घंटे के अंदर खराब लाइटें नहीं बदली गईं तो 50 रुपये प्रति घंटे जुर्माना लगाया जाएगा.

जानते हैं सीसीएमएस की क्या खासियत होती है...
आई ट्रिपल सी से जुड़ेंगे और मॉनिटरिंग होगी.  स्ट्रीट लाइटों को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकेगा. इससे बिजली की खपत कम होगी. स्ट्रीट लाइटें आवश्यकता के अनुसार जलेंगी और बंद होंगी. अगर कहीं की भी लाइट खराब होती है तो इस स्थिति में तुरंत सूचना मिलेगी.

कितने करोड़ होंगे खर्च
इसके लिए 32 करोड़ रुपये से सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम (सीसीएमएस) लगाए जाएंगे.  4 जोन में आठ-आठ करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसमें मरम्मत और नई लाइटों को लगाने का काम भी शामिल है.  कमांड एंड कंट्रोल से भी लाइटों को जोड़ा जाएगा. नोएडा के बाद अलीगढ़ में पहल की जा रही है.

