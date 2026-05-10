'प्योर वेज’ के नाम पर धोखा! स्वीट कॉर्न सूप में निकले चिकन के टुकड़े, रेस्टोरेंट में मचा हंगामा

मनीष शर्मा/अलीगढ़: ताला नगरी अलीगढ़ शहर के रामघाट रोड स्थित चर्चित सिल्वर पल्स रेस्टोरेंट में शनिवार रात उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब एक जैन परिवार को कथित तौर पर शाकाहारी सूप की जगह चिकन मिला सूप परोस दिया गया. घटना के बाद परिवार ने इसे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ और उपभोक्ता अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताते हुए पुलिस से शिकायत की है.

ऑर्डर किया था स्वीट कॉर्न सूप

पीड़ित इशांत जैन पुत्र प्रदीप जैन निवासी रेलवे रोड, थाना गांधीपार्क अपने माता-पिता, छोटे भाई और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ डिनर के लिए रेस्टोरेंट पहुंचे थे. परिवार ने “स्वीट कॉर्न सूप” ऑर्डर किया, जिसे वेज बताकर परोसा गया. आरोप है कि सूप पीते समय उसमें चिकन के टुकड़े दिखाई दिए. यह देखकर परिवार हैरान रह गया और रेस्टोरेंट में विरोध शुरू हो गया.

मामला दबाने की कोशिश

इशांत जैन का आरोप है कि ऑर्डर लेने वाले शेफ का नाम इमरान बताया गया. शिकायत करने पर रेस्टोरेंट स्टाफ ने पहले मामले को दबाने की कोशिश की और बाद में जिम्मेदारी से बचता रहा. परिवार का कहना है कि विवाद बढ़ने पर संबंधित शेफ को चुपचाप वहां से हटा दिया गया. पीड़ित ने तत्काल 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी.

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दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले की जानकारी ली. परिवार ने प्रशासन से रेस्टोरेंट के किचन की जांच कराने, वेज और नॉनवेज भोजन के लिए अलग व्यवस्था की पड़ताल करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

लोकेशन देखने में चूका ड्राइवर, पुल के डिवाइडर पर चढ़ी टैक्सी, बड़ा हादसा टला

अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब दिल्ली लौट रहा एक परिवार सड़क दुर्घटना का शिकार होते-होते बच गया. मामला जमालपुर amu यूनिवर्सिटी के नजदीक का है जहां अपनी बहन से मुलाकात करने के बाद एक परिवार टैक्सी से वापस दिल्ली जा रहा था. बताया जा रहा है कि टैक्सी चालक रास्ते की लोकेशन देखने में व्यस्त हो गया इसी दौरान उसकी नजर कुछ पल के लिए सड़क से हट गई और गाड़ी अनियंत्रित होकर पुल पर बने डिवाइडर पर चढ़ गई. अचानक हुए इस हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर गाड़ी में बैठे लोगों की मदद की. गनीमत रही कि टैक्सी की रफ्तार ज्यादा नहीं थी वरना बड़ा हादसा हो सकता था. हादसे में परिवार के किसी भी सदस्य को चोट नहीं आई, जिससे सभी ने राहत की सांस ली. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अगर गाड़ी डिवाइडर से टकराने के बाद पलट जाती तो गंभीर जनहानि हो सकती थी.

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