अलीगढ़ और सहारनुपर दौरे पर सीएम योगी, अफसरों संग करेंगे बैठक, ठा. जयवीर सिंह के बेटे के तिलकोत्सव में होंगे शामिल

Cm Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को दो जिलों के दौरे पर रहेंगे. पहले सीएम अलीगढ़ जाएंगे फिर उसके बाद सहारनुपर जाएंगे. अलीगढ़ में बैठक के बाद विधायक ठाकुर जयवीर स सिंह के बेटे के तिलक समारोह में शामिल होंगे. सीएम के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. अलीगढ़ के बाद सीएम योगी सहारनपुर में संगठन की मीटिंग में शामिल होंगे. सीएम योगी का सहारनपुर का दौरा पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जा रहा है.

अलीगढ़ में सीएम योगी का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11.05 बजे एएमयू परिसर में हेलीपैड पर उतरेंगे. फिर इसके बाद सीएम कार से कलक्ट्रेट पहुंचेंगे. 11:15 बजे कलेक्ट्रेट पर अधिकारियों के संग मुख्यमंत्री योगी समीक्षा बैठक करेंगे. ये बैठक करीब एक घंटे की होगी. बैठक में विभिन्न विभागों के अफसर शामिल होंगे. सीएम जिले के जनप्रतिनिधियों से भी वार्ता करेंगे. इसके बाद 1 बजे यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान में बरौली विधानसभा से विधायक जयवीर सिंह के बेटे के तिलक समारोह में शामिल होने के लिए प्रिंस पैलेस छेरत जाएंगे. सीएम के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. मुख्यमंत्री के अलावा बरौली विधायक जयवीर सिंह के बेटे के तिलक समारोह में कई कैबिनेट, राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार, दर्जा प्राप्त, अध्यक्ष सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे. यहां से वह सहारनपुर के लिए रवाना हो जाएंगे.

सहारनपुर में सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी अलीगढ़ के बाद सहारनपुर जाएंगे. वह संगठन की सर्किट हाउस में होनी वाली बैठक में भाग लेंगे. सीएम योगी का सहारनपुर का दौरा पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जा रहा है. सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गढ़वाल से हेलीकॉप्टर से सहारनपुर पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर शाम 4:00 बजे उतरेंगे जहां से वह सर्किट हाउस के लिए रवाना होंगे. सर्किट हाउस मे 5:10 तक अधिकारियों से वार्ता करेंगे. वार्ता में कानून व्यवस्था के अलावा प्रदेश की विभिन्न योजनाएं और प्राथमिकताएं भी शामिल रहेंगी. यहीं पर मुख्यमंत्री भाजपा विधायक और संसद से भी मुलाकात करेंगे. यहां से वह सरसावा एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और लखनऊ के लिए 5:30 बजे उड़ान भरेंगे. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आज सहारनपुर में रहेंगे.