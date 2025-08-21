अलीगढ़ में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर हिन्दू गौरव दिवस मनाएंगे CM योगी, एटा में सीमेंट संयंत्र का करेंगे शुभारंभ
अलीगढ़ में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर हिन्दू गौरव दिवस मनाएंगे CM योगी, एटा में सीमेंट संयंत्र का करेंगे शुभारंभ

Aligarh News: पूर्व सीएम और राज्यपाल रहे बाबूजी कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर श्रद्धा  सुमन अर्पित करने के लिए लिए कई वीवीआई गुरुवार को अलीगढ़ आएंगे. सीएम योगी एटा में सीमेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 21, 2025, 07:45 AM IST
Alig
Alig

Aligarh News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एटा में आज विकास को नया आयाम देंगे.  मलावन क्षेत्र में श्री सीमेंट प्लांट दूसरी बड़ी परियोजना है जो पूरे देश में जिले को पहचान दिलाएगी. इसके साथ ही इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा. आज पूर्व सीएम व राज्यपाल कल्याण सिंह की आज चौथी पुण्यतिथि है. इस मौके पर गुरुवार को हिंदू शौर्य दिवस मनाया जाएगा. तालानगरी स्थित मैदान में कार्यक्रम होगा और सीएम योगी समेत देश व प्रदेश के विभिन्न मंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे.  सीएम के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सक्रिय है.

सीएम योगी का कार्यक्रम
हेलीकॉप्टर के द्वारा सीएम योगी एटा पहुंचेंगे. 11 बजे श्री सीमेंट प्लांट परिसर का मलावन में लोकार्पण करेंगे. दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक का समय आरक्षित  रहेगा. 12:40 बजे निगोह हसनपुर हेलीपड से हेलीकॉप्टर से अलीगढ़  रवाना होंगे. सीएम योगी दोपहर 1 बजे अलीगढ़ हेलिपैड  पहुंचेंगे. हेलीपैड से सीधा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि में  शामिल होंगे. मुख्यमंत्री इससे पूर्व लोकसभा चुनाव से पहले 2 मई को एटा जिला मुख्यालय और 9 मई को अलीगंज में आए थे. 

डेढ़ घंटे तक रूकेंगे सीएम योगी
पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में आयोजित तृतीय हिन्दू गौरव दिवस में सीएम योगी आदित्यनाथ करीब डेढ़ घंटे तक रूकेंगे. तालानगरी में होने वाले कार्यक्रम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री सहित कई मंत्री शामिल होंगे. सीएम योगी अलीगढ़ में जनता को संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम में 2027 की तैयारियों की झलक भी देखने को मिलेगी. तालानगरी के मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम में आसपास के 15-16 जिलों के लोग भी शामिल होंगे. दावा है कि एक लाख की भीड़ जुट सकती है.

एटा के इस प्लांट में बड़े स्तर पर सीमेंट तैयार किया जाएगा.  इसकी आपूर्ति देशभर में की जाएगी.  इससे एटा का नाम भी पूरे देश में पहचाना जाएगा.  इससे पहले मलावन क्षेत्र में ही जवाहरपुर विद्युत तापीय परियोजना भी स्थापित की जा चुकी है.  इसकी दोनों इकाइयों से करीब 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है.  इससे भी एटा को देशभर में पहचान मिली है.

