राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का निरीक्षण और पीडब्ल्यूडी की समीक्षा

CM योगी के तय कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री दोपहर 01:00 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा आईटीएम कॉलेज करसुआ पहुंचेंगे. यहां से वह सीधे खैर रोड पर निर्माणाधीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय (RMPSU) परिसर का स्थलीय निरीक्षण करने जाएंगे. निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री दोपहर 02:20 बजे एएमयू हेलीपैड पर लैंड करेंगे. फिर इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में दोपहर 02:30 बजे से 03:30 बजे तक अलीगढ़ मंडल के लोक निर्माण विभाग (PWD) के पुराने कार्यों की समीक्षा करेंगे और भविष्य की नई विकास कार्ययोजनाओं को मंजूरी देंगे.