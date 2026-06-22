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CM Yogi Aligarh Visit: दो दिन के अलीगढ़ दौरे पर सीएम योगी; नुमाइश मैदान से देंगे करोड़ों की सौगात, रात में रुकेंगे, फिर हाथरस जाएंगे

Cm Yogi Aligarh Visit: मुख्यमंत्री योगी दो दिन के अलीगढ़ और हाथरस के दौरे पर रहेंगे. यहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. नुमाइश मैदान से अलीगढ़ सदर, कोल विधानसभा और नगर निगम के सैकड़ों करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 22, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:09 AM IST
CM Yogi Aligarh Visit: दो दिन के अलीगढ़ दौरे पर सीएम योगी; नुमाइश मैदान से देंगे करोड़ों की सौगात, रात में रुकेंगे, फिर हाथरस जाएंगे
Image Credit: Aligarh News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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