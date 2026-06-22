राज्य चुनें
Cm Yogi Aligarh Visit: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से अपने दो दिवसीय (22 और 23 जून 2026) अलीगढ़ और हाथरस जनपद के दौरे पर आ रहे हैं. सीएम योगी के इस वीवीआईपी आगमन को लेकर अलीगढ़ में प्रशासनिक और राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं. नगर निगम और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. सीएम योगी जिले को कई नई विकास परियोजनाओं की मंजूरी दे सकते हैं. मुख्यमंत्री अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे.
राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का निरीक्षण और पीडब्ल्यूडी की समीक्षा
CM योगी के तय कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री दोपहर 01:00 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा आईटीएम कॉलेज करसुआ पहुंचेंगे. यहां से वह सीधे खैर रोड पर निर्माणाधीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय (RMPSU) परिसर का स्थलीय निरीक्षण करने जाएंगे. निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री दोपहर 02:20 बजे एएमयू हेलीपैड पर लैंड करेंगे. फिर इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में दोपहर 02:30 बजे से 03:30 बजे तक अलीगढ़ मंडल के लोक निर्माण विभाग (PWD) के पुराने कार्यों की समीक्षा करेंगे और भविष्य की नई विकास कार्ययोजनाओं को मंजूरी देंगे.
कानून-व्यवस्था पर पैनी नजर, नुमाइश मैदान में विशाल जनसभा
कलेक्ट्रेट में ही शाम 03:40 बजे से 04:25 बजे तक मुख्यमंत्री जिले के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की हाई-लेवल समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर गाज गिर सकती है. इसके बाद, शाम 04:30 बजे मुख्यमंत्री राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी (नुमाइश मैदान) कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे. यहां वह अलीगढ़ सदर, कोल विधानसभा क्षेत्रों तथा नगर निगम से जुड़ी करोड़ों रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित कर चुनावी बिगुल फूंकेंगे.
सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम, कल हाथरस के लिए प्रस्थान
नुमाइश मैदान में जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री योगी शाम 05:45 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे. यहां वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ संगठन की एक विशेष बैठक करेंगे और जिले में ही रात्रि प्रवास (विश्राम) करेंगे. अगले दिन, यानी 23 जून की सुबह मुख्यमंत्री एएमयू हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से वायु मार्ग द्वारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक गढ़ माने जाने वाले हाथरस जिले के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां वे एक और बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं.
उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!