Aligarh News: दावत-ए-वलीमा में बीफ-कोरमा काउंटर पर जमकर बवाल, कैटरर समेत हिरासत में तीन लोग

मनीष शर्मा/अलीगढ़: तालानगरी अलीगढ़ में दावत-ए-वलीमा के दौरान बीफ परोसने पर जमकर बवाल हुआ. इस दौरान जवां नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे और उनके साथियों के साथ मारपीट की गई. इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है. कई थानों की फोर्स ने पहुंचकर हालात को संभाला. पुलिस ने कैटरर समेत तीन को हिरासत में लिया है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने नमूने लिए हैं. तनाव को देखते हुए गेस्ट हाउस पर पुलिस तैनात है.

कहां का है पूरा मामला

ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शहनाई गेस्ट हाउस में रविवार देर रात दावत ए वलीमा का आयोजन किया गया. शहनाई गेस्ट हाउस में में शामिल होने के लिए आकाश अपने दोस्त गौरव व कुछ अन्य लोगों के साथ आए थे. इसी दौरान एक स्टॉल पर सजे मीट के पास बीफ कोरमा लिखा हुआ था. जिसके बाद उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया. मोबाइल वीडियो बनाने का विरोध किया गया और बात आगे बढ़ गई. भाजपा युवा नेता ने बीफ़ कोरमा (गाय का मांस) बताकर विरोध-हंगामा किया. देर रात तक निकाह कार्यक्रम जमकर हंगामा हुआ.

बीजेपी नेता के साथ मारपीट का आरोप

भाजपा नेता ने बीफ़ कोरमा का विरोध किया तो उनके मारपीट भी गई, ऐसा इन लोगों का आरोप है. आकाश और गौरव ने अपने साथियों व भाजपा कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी दी. हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुँची और हिंदूवादी भी एकत्रित हो गए. हंगामा बढ़ता देख क्षेत्राधिकारी तृतीया सर्वम कुमार भी थाने पहुँचे. भाजपा युवा नेताओं ने आयोजक और कैटर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.

पुलिस दोनों पक्षों को बुलाकर थाने ले आई. पुलिस तहरीर के आधार पर छानबीन में जुटी है. पुलिस ने काउंटर लगाने वाले केटरर समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है. इनसे पूछताछ की जा रही है. सीसीटीवी कैमरे भी देखें जा रहे हैं और उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी. इस पूरे मामले में खाना परोसने वाले केटरर का कहना है कि बीफ नहीं था, गलती से बीफ कोरमा का बोर्ड लग गया था.

