शर्मनाक! अलीगढ़ के मशहूर ढाबे में थूक लगाकर सेंकी जा रही रोटियां...VIDEO वायरल

Aligarh News: वीडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है. वहीं, पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है और संबंधित कारीगर की पहचान की जा रही है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 29, 2025, 05:50 PM IST
Aliragh Hotel Worker

Aligarh News: गाजियाबाद और बागपत के बाद अब अलीगढ़ में थूक लगाकर रोटी बनाने का मामला सामने आया है. सासनी गेट थाना क्षेत्र के जयगंज स्थित नूरी होटल का कारीगर रोटी बनाते समय उस पर थूक लगाकर सेंकता हुआ कैमरे में कैद हो गया. बताया जा रहा है कि यह होटल शहर का काफी पुराना और मशहूर है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग खाना खाने आते हैं. राहगीर ने इस पूरी करतूत को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया है. 

वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस 
वीडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है. वहीं, पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है और संबंधित कारीगर की पहचान की जा रही है. अलीगढ़ पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान कर जल्‍द गिरफ्तारी की जाएगी. त्‍योहारी सीजन में इस तरह की घटना बर्दाश्‍त नहीं की जाएगी. 

गाजियााद में भी होटल में बनाई जा रही थी थूक वाली रोटी 
बता दें कि पिछले दिनों गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में एक होटल में थूक लगाकर रोटी बनाने का मामला सामने आया था. विजय विहार के मेन रोड पर करीम होटल की ये घटना थी. इसका वीडियो भी वायरल कर दिया गया था. इसमें देखा जा सकता है कि एक होटल कर्मचारी रोटी बनाते समय उस पर थूकता नजर आ रहा है. पुलिस ने शिकायत के बाद होटल कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी. 

