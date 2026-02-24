आत्महत्या, हादसा या साजिश? अलीगढ़ में घर के अंदर जले मिले प्रेमी और शादी प्रेमिका, युवक की मौत

अलीगढ़/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर घर के अंदर प्रेमी-प्रेमिका संदिग्ध परिस्थितियों में जले हुए मिले. बता दें कि आग में बुरी तरह झुलसे प्रेमी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि शादीशुदा महिला की हालत नाजुक बनी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सील कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना ऊपरकोट नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित तुर्कमान गेट इलाके की बताई जा रही है. महिला के देवर नदीम के मुताबिक, सोमवार सुबह करीब 4 बजे परिवार के लोग नमाज के लिए मस्जिद गए हुए थे और नाजरीन घर पर अकेली थीं. इसी दौरान फरमान घर पहुंचा. आरोप है कि घर के अंदर आग लग गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से झुलस गए. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने फरमान को मृत घोषित कर दिया.

महिला को दिल्ली रेफर

गंभीर रूप से झुलसी नाजरीन की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि मृतक फरमान पहले महिला के पति वसीम के कारखाने में काम करता था. करीब दो साल पहले उसे काम से निकाल दिया गया था. प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम संबंध से जुड़ा माना जा रहा है, हालांकि आग कैसे लगी, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है.

पुलिस का बयान

क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम मयंक पाठक के अनुसार, 23 फरवरी 2026 की शाम करीब 7 बजे झुलसने की सूचना मिली थी. प्रथम दृष्टया मौके पर किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी के संकेत नहीं मिले हैं. पुलिस आत्महत्या, हादसा या साजिश सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. इलाके में एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. तुर्कमान गेट की इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है. अब सबकी नजर पुलिस जांच और महिला के बयान पर टिकी है.

