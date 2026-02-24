Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3121131
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

आत्महत्या, हादसा या साजिश? अलीगढ़ में घर के अंदर जले मिले प्रेमी और शादी प्रेमिका, युवक की मौत

Aligarh News: अलीगढ़ जिले में घर के अंदर प्रेमी-प्रेमिका संदिग्ध परिस्थितियों में जले हुए मिले. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, वहीं पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 24, 2026, 03:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aligarh News
Aligarh News

अलीगढ़/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर  घर के अंदर प्रेमी-प्रेमिका संदिग्ध परिस्थितियों में जले हुए मिले.  बता दें कि आग में बुरी तरह झुलसे प्रेमी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि शादीशुदा महिला की हालत नाजुक बनी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सील कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना ऊपरकोट नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित तुर्कमान गेट इलाके की बताई जा रही है.  महिला के देवर नदीम के मुताबिक, सोमवार सुबह करीब 4 बजे परिवार के लोग नमाज के लिए मस्जिद गए हुए थे और नाजरीन घर पर अकेली थीं. इसी दौरान फरमान घर पहुंचा. आरोप है कि घर के अंदर आग लग गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से झुलस गए. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने फरमान को मृत घोषित कर दिया.

महिला को दिल्ली रेफर
गंभीर रूप से झुलसी नाजरीन की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि मृतक फरमान पहले महिला के पति वसीम के कारखाने में काम करता था. करीब दो साल पहले उसे काम से निकाल दिया गया था. प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम संबंध से जुड़ा माना जा रहा है, हालांकि आग कैसे लगी, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस का बयान
क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम मयंक पाठक के अनुसार, 23 फरवरी 2026 की शाम करीब 7 बजे झुलसने की सूचना मिली थी. प्रथम दृष्टया मौके पर किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी के संकेत नहीं मिले हैं. पुलिस आत्महत्या, हादसा या  साजिश सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. इलाके में एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. तुर्कमान गेट की इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है. अब सबकी नजर पुलिस जांच और महिला के बयान पर टिकी है.

और पढे़ं: गोरखपुर में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़, 24 घंटे में दो आरोपी गिरफ्तार, तीसरे की तलाश तेज

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

aligarh news

Trending news

aligarh news
आत्महत्या, हादसा या साजिश? अलीगढ़ में घर के अंदर जले मिले प्रेमी और शादी प्रेमिका
Hapur News
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा झटका, हापुड़ में 517 जोड़ों की शादी टली
Meerut News
मेरठ में लड्डू के लिए 'महाभारत', दो पक्षों ने एक दूसरे को गिरा गिरा कर पीटा
Greater Noida news
गोलियों से गूंजा ग्रेटर नोएडा! घर के बाहर युवक की हत्या, गोलीबारी का CCTV आया सामने
Gorakhpur News
गोरखपुर में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़, 24 घंटे में दो आरोपी गिरफ्तार
Ghaziabad News
पोते की चाह ने लिया हिंसक मोड़! बेटे ने माता-पिता पर गंडासे से किया जानलेवा हमला
Agra News
शराब के नशे में खूनी खेल; आगरा में छोटे भाई ने सब्बल से बड़े भाई को उतारा मौत के घाट
balrampur news
लाइनमैन को हटाना जेई को पड़ा भारी, पत्नी ने ऑफिस में घुसकर की धुनाई
Lucknow latest news
लखनऊ आशियाना मर्डर केस की पूरी कहानी, अपने ही खून ने क्यों किया पिता का खून?
Sonbhadra News
सोनभद्र में साइबर ठगों पर पुलिस का शिकंजा, 57 लाख रुपये होल्ड, 20 लाख लौटाए गए