क्रिकेटर रिंकू सिंह को धमकी मिली या नहीं... अंडरवर्ल्ड से क्या है कनेक्शन? क्राइम ब्रान्च ने किया बड़ा खुलासा

Aligarh: भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे रिंकू सिंह को 5 करोड़ रुपये की फिरौती की धमकी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. मुंबई क्राइंम ब्रांच के मुताबिक रिंकू सिंह को कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गैंग ‘डी कंपनी’ की ओर से 5 करोड़ रुपये की फिरौती की धमकी दी गई.

रिंकू सिंह और बाबा सिद्दीकी के बेटे को धमकी देने वाला एक ही गैंग

मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के अनुसार, इस धमकी का खुलासा उस वक्त हुआ जब एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को धमकी देने वाले आरोपी से पूछताछ की गई. जांच में सामने आया कि रिंकू सिंह की टीम को भी इसी गैंग की तरफ से धमकी भरे संदेश भेजे गए थे.

रिंकू सिंह को मिले तीन धमकी भरे ईमेल

सूत्रों के मुताबिक, फरवरी से अप्रैल 2025 के बीच रिंकू सिंह की प्रमोशनल टीम को तीन अलग-अलग मैसेज मिले. हालांकि धमकी सीधे रिंकू को नहीं, बल्कि उनकी टीम के आधिकारिक ईमेल और नंबर पर भेजी गई थी. पुलिस को शक है कि यह मामला किसी बड़े रैकेट से जुड़ा हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

धमकी के मामले पर अलीगढ़ पुलिस का बयान

दूसरी ओर, रिंकू सिंह के परिवार से अब तक किसी ने औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है. अलीगढ़ के एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि पुलिस ने परिवार से संपर्क किया है और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है.

गौरतलब है कि रिंकू सिंह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाले हैं. उनके पिता सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे. अपनी मेहनत के दम पर रिंकू ने न केवल आईपीएल में, बल्कि भारतीय टीम में भी अपनी जगह बनाई है.

सपा सांसद प्रिया सरोज से होने वाली है रिंकू की शादी

हाल ही में रिंकू सिंह की सगाई समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से हुई है, जो जौनपुर जिले की मछलीशहर लोकसभा सीट से सांसद हैं. प्रिया सरोज के पिता भी कई बार विधायक रह चुके हैं.

इस धमकी के बाद क्रिकेट और राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस धमकी के पीछे असली चेहरा कौन है.

ये भी पढ़ें: क्रिकेटर रिंकू सिंह को शादी से पहले ही यूपी सरकार का बड़ा तोहफा! इस विभाग में बनेंगे अफसर

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !