हादसा या साजिशन हत्या? हाथरस जंक्शन पर किशोर की मौत से सनसनी, इंसाफ की गुहार

हाथरस/सुमित कुमार: उत्तर प्रदेश के हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र में जिम से घर लौट रहे 16 वर्षीय किशोर का शव देर रात गांव भोपतपुर में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि पुलिस प्रथम दृष्टया इसे सड़क दुर्घटना का मामला बता रही है.

जानकारी के अनुसार, बंटी पुत्र जानकी प्रसाद निवासी मिरजापुर, उम्र 16 वर्ष, शुक्रवार शाम जलेसर में जिम करने गया था. मौसम खराब होने के कारण वह शाम को घर लौट रहा था, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचा. परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद उसका शव भोपतपुर, थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के पास मिला.

मृतक के ताऊ अतर सिंह ने आरोप लगाया कि बारिश के दौरान बंटी जलेसर क्षेत्र की महानवई में एक मदरसा में चला गया था. उनका दावा है कि वहीं उसकी हत्या की गई और बाद में शव को भोपतपुर के पास फेंक दिया गया. परिजनों का यह भी आरोप है कि जब वे जानकारी लेने के लिए मदरसा पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया तथा उनके साथ अभद्रता और मारपीट की गई.

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किशोर की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक अपने पीछे दो भाई और तीन बहन छोड़ गया है. घटना को लेकर गांव में भी आक्रोश का माहौल देखा गया.

वहीं, पोरा चौकी प्रभारी ने बताया कि मामला पुलिस के संज्ञान में है. प्रारंभिक जांच में किशोर की मौत सड़क हादसे में होना प्रतीत हो रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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