..तो अब अलीगढ़ का बदलेगा नाम? डिप्टी सीएम ने कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर कही बड़ी बात

Aligarh News: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि को आज हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. ताला नगरी स्थित कार्यक्रम स्थल पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है.कार्यक्रम में दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे. उनके साथ केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए. बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और हिंदू धर्मगुरु भी उपस्थित रहे.

कार्यक्रम स्थल पर एक लाख से अधिक लोगों के जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है. न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी लोग बाबूजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं.

इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि बाबूजी कल्याण सिंह ने राम मंदिर आंदोलन से लेकर गरीबों और किसानों के लिए जो योगदान दिया है, वह ऐतिहासिक है. ऐसे में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए.

इसके साथ ही उन्होंने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की भी वकालत की. उन्होंने कहा कि हरिगढ़ नाम इस पवित्र नगरी की पहचान और परंपरा को और मजबूत करेगा.

