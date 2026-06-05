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स्टेज पर छेड़खानी से भड़की डिंपल चौधरी, मनचले को जड़ा थप्पड़; बोलीं- कहीं भी हाथ लगाओगे तो धो दूंगी

Hathras Dancer Controversy: हाथरस की एक बर्थडे पार्टी में स्टेज डांसर डिंपल चौधरी के साथ कथित बदसलूकी पर उन्होंने युवक को थप्पड़ मार दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jun 05, 2026, 05:33 PM IST
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Hathras Dancer Controversy
Hathras Dancer Controversy

Hathras Dancer Controversy/सुमित कुमार: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक जन्मदिन समारोह के दौरान हरियाणवी स्टेज डांसर डिंपल चौधरी के साथ कथित बदसलूकी का मामला सामने आया है. कार्यक्रम के दौरान एक युवक द्वारा मंच पर चढ़कर अनुचित हरकत किए जाने पर डांसर भड़क उठीं और उन्होंने युवक को सबके सामने थप्पड़ मार दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कब की है ये घटना?
जानकारी के मुताबिक, सासनी क्षेत्र में 3 जून को आयोजित एक बर्थडे पार्टी में डिंपल चौधरी अपनी प्रस्तुति दे रही थीं. कार्यक्रम का आयोजन रागनी महाशय उदल एंड पार्टी द्वारा किया गया था. डांस देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

डिंपल चौधरी ने युवक को जड़ा थप्पड़
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान लाल रंग की कैप पहने एक युवक मंच पर पहुंच गया और डांसर के साथ कथित रूप से अशोभनीय हरकत करते हुए उन्हें अनुचित तरीके से छू लिया. इस हरकत से नाराज डिंपल चौधरी ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए युवक को थप्पड़ जड़ दिया.

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एक मिनट में धो दूंगी
इसके बाद डिंपल चौधरी ने माइक संभालते हुए मंच से अपना विरोध दर्ज कराया. उन्होंने कहा कि कलाकार मंच पर प्रस्तुति देने आते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति उन्हें कहीं भी हाथ लगाए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कहीं भी हाथ लगाओगे, एक मिनट में धो दूंगी.

वायरल वीडियो बना चर्चाओं का विषय
घटना के बाद डांसर ने अपना कार्यक्रम बीच में ही बंद कर दिया और मंच छोड़ दिया. बाद में उन्होंने इस घटना का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा किया, जिसके बाद मामला चर्चा का विषय बन गया. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. 

कई लोगों ने डिंपल चौधरी के कदम का समर्थन करते हुए कलाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. वहीं, सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. हालांकि, वायरल वीडियो के चलते घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. 

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