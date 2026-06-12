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Aligarh News: यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 'जय श्रीराम' का नारा लगाते वीडियो वायरल हो रहा है. इस दौरान मंत्री ने हर-हर महादेव के नारे भी लगाए. मंत्री के नारे लगाने के बाद पूरा परिसर जय श्रीराम से गूंज गया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
गोष्ठी को संबोधित करने पहुंचे थे मंत्री
दरअसल, यूपी सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह एक गोष्ठी में शामिल होने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहुंचे थे. इस दौरान गोष्ठी को संबोधित करते हुए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजना प्रशंसा करने योग्य है. उन्होंने कहा कि इतिहास को संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाना अत्यंत महत्वपूर्ण है.
हर हर महादेव के लगाए नारे
गोष्ठी को संबोधित करते हुए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जय श्रीराम के नारे लगाए. साथ ही हर हर महादेव के भी नारे लगाए. इस दौरान गोष्ठी में उपस्थित लोगों ने भी उत्साहपूर्वक मंत्री जी के साथ नारे लगाए. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस में पहली बार जय श्री राम और जय महादेव के नारे लगाए गए.
मौलाना आजाद पुस्तकालय का निरीक्षण किया
गोष्ठी को संबोधित करने के बाद मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय के संग्रहालय और मौलाना आजाद पुस्तकालय का निरीक्षण किया. उन्होंने संग्रहालय में गौतम बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा सहित कई दुर्लभ ऐतिहासिक धरोहरों का अवलोकन किया. इसकी तारीफ भी की.
राहुल गांधी पर हमला बोला
मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने LOP राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक्सिडेंटल नेता बताते हुए कहा कि वह सस्ती चर्चा में बने रहने के लिए पीएम मोदी का नाम लेते रहते हैं. राहुल गांधी अपनी मेहनत, अपनी योग्यता व अपनी पार्टी की वजह से सांसद नहीं हैं. सपा, बसपा व अपना दल कृष्णा पटेल गुट जैसे दलों की बैसाखी पर टिका हुआ नेता मोदीजी के बारे में चर्चा करे तो मैं ये नहीं समझता इस योग्य राहुल गांधी हैं. अपनी अयोग्यता को छुपाने के लिए मोदीजी का नाम लेकर चर्चा में आने और सस्ती लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से राहुल गांधीजी ऐसा काम करते हैं.