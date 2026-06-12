राहुल गांधी पर हमला बोला

मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने LOP राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक्सिडेंटल नेता बताते हुए कहा कि वह सस्ती चर्चा में बने रहने के लिए पीएम मोदी का नाम लेते रहते हैं. राहुल गांधी अपनी मेहनत, अपनी योग्यता व अपनी पार्टी की वजह से सांसद नहीं हैं. सपा, बसपा व अपना दल कृष्णा पटेल गुट जैसे दलों की बैसाखी पर टिका हुआ नेता मोदीजी के बारे में चर्चा करे तो मैं ये नहीं समझता इस योग्य राहुल गांधी हैं. अपनी अयोग्यता को छुपाने के लिए मोदीजी का नाम लेकर चर्चा में आने और सस्ती लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से राहुल गांधीजी ऐसा काम करते हैं.