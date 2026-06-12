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जय श्रीराम के नारों से गूंज उठा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, योगी के मंत्री का नारा लगाते वीडियो वायरल

Aligarh News: योगी सरकार में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह शुक्रवार को एक गोष्ठी में शामिल होने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने जय श्रीराम के नारे लगाए.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jun 12, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:51 PM IST
जय श्रीराम के नारों से गूंज उठा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, योगी के मंत्री का नारा लगाते वीडियो वायरल
Image Credit: Dinesh Pratap Singh

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Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

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