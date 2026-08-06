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अलीगढ़ में लूडो का खेल बना जंग का अखाड़ा: महेशपुर चौराहे पर आमने-सामने आए दो गुट, बीच सड़क जमकर मारपीट

Aligarh Ludo Game Dispute: अलीगढ़ में महेशपुर चौराहे पर लूडो खेलने के दौरान शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और लाठी-डंडों, लात-घूंसों के साथ पथराव शुरू हो गया.

Written ByManish SharmaEdited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 06, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:46 AM IST
अलीगढ़ में लूडो का खेल बना जंग का अखाड़ा: महेशपुर चौराहे पर आमने-सामने आए दो गुट, बीच सड़क जमकर मारपीट
Image Credit: Aligarh News

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