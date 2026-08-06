अलीगढ़ में लूडो का खेल बना जंग का अखाड़ा: महेशपुर चौराहे पर आमने-सामने आए दो गुट, बीच सड़क जमकर मारपीट

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मनीष शर्मा/अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां लूडो के खेल में हुई छोटी सी कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई. घटना के दौरान दो पक्षों के युवक बीच सड़क पर ही आमने-सामने आ गए और उनके बीच जमकर लात-घूंसे व लाठियां चलीं. इस दौरान सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
खेल-खेल में शुरू हुआ विवाद
जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना थाना क्वार्सी क्षेत्र के महेशपुर चौराहे की है. बताया जा रहा है कि कुछ युवक साथ बैठकर लूडो खेल रहे थे. खेल के दौरान ही किसी बात को लेकर उनके बीच बहस शुरू हो गई. बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष अपना आपा खो बैठे और सड़क पर ही एक-दूसरे पर टूट पड़े.
सड़क बनी रणभूमि, लोगों में मची अफरा-तफरी
सड़क के बीचों-बीच हो रही इस मारपीट को देखकर आसपास के राहगीरों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया. युवकों के बीच काफी देर तक हंगामा और मारपीट चलती रही. किसी स्थानीय नागरिक ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.
पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश
घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर उपद्रव करने वाले युवकों की पहचान की जा रही है.आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रेस्टोरेंट की आड़ मे चल रहा है हुक्के का व्यापार
अलीगढ़ में रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्के का व्यापार चल रहा है.नौजवान युवक और युवतियां नशीले हुक्के का सेवन करते नजर आ रहे हैं. इन रेस्टोरेंट मे हुक्के के साथ साथ प्राइवेट केबिन बनाकर सुविधाएं दी जाती हैं. हुक्केबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. स्थानीय पुलिस के द्वारा पूर्व में भी रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ कार्यवाही कर चुकी है. कार्यवाही के बाबजूद रेस्टोरेंट संचालक के हौसले बुलंद हैं. थाना रोरावर इलाके के नादा चौराहा स्थित डाउन टू अर्थ रेस्टोरेंट का मामला है.
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