अलीगढ़ में लूडो का खेल बना जंग का अखाड़ा: महेशपुर चौराहे पर आमने-सामने आए दो गुट, बीच सड़क जमकर मारपीट

रेस्टोरेंट की आड़ मे चल रहा है हुक्के का व्यापार

अलीगढ़ में रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्के का व्यापार चल रहा है.नौजवान युवक और युवतियां नशीले हुक्के का सेवन करते नजर आ रहे हैं. इन रेस्टोरेंट मे हुक्के के साथ साथ प्राइवेट केबिन बनाकर सुविधाएं दी जाती हैं. हुक्केबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. स्थानीय पुलिस के द्वारा पूर्व में भी रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ कार्यवाही कर चुकी है. कार्यवाही के बाबजूद रेस्टोरेंट संचालक के हौसले बुलंद हैं. थाना रोरावर इलाके के नादा चौराहा स्थित डाउन टू अर्थ रेस्टोरेंट का मामला है.