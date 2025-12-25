'दही वाली गली' में मिलती है लाजवाब गजक, इस जिले की 'सर्दी की मिठाई' का स्वाद विदेश तक फेमस!

Aligarh Gazak: यूपी के अलीगढ़ जिले में एक गली है जिसको लोग दही वाली गली के नाम से पुकारते हैं. इस गली की बात करें तो ये शहर के बीचीबींच हैं और यहां खानपान से लेकर कपड़ों तक की बहुत सी दुकानें हैं. ये बाजार हमेशा लोगों से गुलजार रहता है. कुछ खास है तो यहां पर मिलने वाली गजक, जिसका स्वाद विदेशों तक फैला है. शुद्ध देशी गुड़ से बनी गजक आपको दीवाना कर देगी.

अलीगढ़ की दही वाली गली की मशहूर 'गजक'

अलीगढ़ की 'दही वाली गली' की गजक बहुत ही स्वादिष्ट होती है.यह गली ऐतिहासिक रूप से गजक के लिए भी जानी जाती है, जहाँ कई परिवार गजक बनाते और बेचते थे. आज भी यहाँ की गजक, खासकर तिल और गुड़ की गजक, सर्दियों में बनाई जाती है. यहां की गजक गुणवत्ता व स्वाद के लिए पूरे देश में पहचानी जाती है. नवंबर से जनवरी तक इसकी मांग काफी बढ़ जाती है, जिसमें काजू गजक और रोल गजक प्रमुख हैं, जो ताले और तालीम के साथ शहर की पहचान का हिस्सा हैं. यहां पर आपको कम दाम में बेहतरीन गजक मिल जाएगी.

कैसे पड़ा नाम दही वाली गली का नाम ?

स्थानीय बुजुर्ग के मुताबिक देश की आजादी की जंग के टाइम पर नेमसिंह नामक पशुपालक ने मठ्ठा और दही का काम शुरू किया था. उस समय में शाहपाड़ा निवासी लाल अंतराम भी सिर पर मठ्ठा रखकर बेचा करते थे. शहर के ऊपर कोट, महावीरगंज सहित अन्य मोहल्लों के लोग यहां मठ्ठा खरीदने आते थे. लाला अंतराम के बेटा लाला निरंजन लाल ने 70 साल पहले दही और मठ्ठा की पहली दुकान खोली थी. इसके बाद कई दुकानें और खुल गईं. इन सभी दुकानों पर शादी विवाह के ऑर्डर आने लगे. इसी बीच सपरेटा का प्रचलन भी आ गया. यहीं से इस इलाके को दही वाली गली नाम से पहचाना जाने लगा.

पहले गजक वाली गली ही थी पहचान

स्थानीय लोगों के मुताबिक फजल अहमद गजक बनाने व बेचने का काम करते थे. उस दौर में मिठाइयों में भूर-भूरी तिल की गजक ही होती थी. सराय बेहराम बेग के क्षेत्रीय लोग यहां इस गजक के अलावा अन्य सामान खरीदने आते थे. परिवार ने गजक के कारोबार को आगे बढ़ाया.उस समय यहां फेरी वालों का जमावड़ा लगता था. पिछले 70 साल से दही वाली गली के नाम से पहचान मिली है. किसी के परिवार में आने वाला यहां की गजक का स्वाद लेते हैं और अपने साथ भी ले जाते हैं.