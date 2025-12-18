परात जितना बड़ा पराठा.. देसी घी की महक, यूपी के इस जिले का स्वाद दूर-दूर तक मशहूर, ठंड में सबसे ज्यादा आता है याद

Aligarh Halwa Parantha : अलीगढ़ की नुमाइश काफी मशहूर है और यहां पर ये मेला सजने वाला है. इस मेले की खासियत तो बहुत हैं पर सबसे ज्यादा जो खासियत है यहां का खाना. यहां आपको हर वैरायटी का खाना मिल जाता है. पर जो सबसे खास है जो सिर्फ इस मेले में मिलता है. आइए जानते हैं उस खास चीज के बारे में जिसको खाने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं.

हम बात कर रहे हैं हलवा पराठा की. यहां पर आने वाला हर व्यक्ति इनका स्वाद जरूर लेना चाहता है. एक महीने चलने वाले इस मेले में इसकी दुकानों पर भीड़ रहती है. ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को ये ज्यादा पसंद आती हैं.

हलवा-पराठा

नुमाइश का हलवा-पराठा बहुत खास होता है. इसका स्वाद अलग ही आनंद देता है. इसकी खास खुशबू से लोग खिंचे चले आते हैं. खजला और हलवा पराठे के लिए यह मौसम सबसे उपयुक्त समय है. आप इधर से गुजरेंगे तो आपको इसकी खुशबू दूर तक महसूस होगी.

आइए जानते हैं कैसा होता है पराठा?

यहां बिकने वाला पराठा साधारण नहीं होता है. यहां का पराठा खस्ता होता है और इसका स्वाद अलग ही आनंद देता है. ये नॉर्मल पराठा नहीं होता. इसका आकार बहुत बड़ा होता है. पराठा किलो के हिसाब से बिकता है. इसका साइज के लिए कह सकते हैं जैसे की घर में कोई बड़ी परात जैसा. नुमाइश में आने वाले लोग इन दुकानों पर पहुंचकर खजला के साथ ही हलवा- पराठा का स्वाद चखते हैं.

किलो के हिसाब से बिकता है पराठा

हलवा-परांठे की कीमत की तो ये डिपेंड करता है घी पर. देशी घी की कीमत ज्यादा होती है. आमतौर पर हलवा पराठा की कीमत 250 से 300 रुपये प्रति किलो होती है.

कैसे तैयार होता है पराठा?

हलवा पराठा बनाने के लिए चीनी, सूजी और मैदा का इस्तेमाल किया जाता है. हलवा पराठा बनाने के लिए करीब 1 से डेढ़ घंटे का समय लगता है. हलवा तैयार करने के लिए 5 किलो सूजी से 40 किलो हलवा तैयार किया जाता है. ऐसे ही करीब एक किलो मैदा और चीनी घी मिलाकर ढाई किलो का पराठा तैयार किया जाता है. जो 10 मिनट से आधे घंटे के अंदर बिक जाता है.