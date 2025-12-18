Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3045321
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

परात जितना बड़ा पराठा.. देसी घी की महक, यूपी के इस जिले का स्वाद दूर-दूर तक मशहूर, ठंड में सबसे ज्यादा आता है याद

Halwa Parantha: हम अक्सर नाश्ते में पराठा खाते हैं, चाय, अचार या सब्जी के साथ. क्या आपने कभी ऐसा पराठा खाया हो जिसे हलवे के साथ खाया जाता है. इसका साइज इतना बड़ा होता है कि आप पहली बार देखेंगे तो दंग रह जाएंगे. ये पकवान खास मौके और समय पर बनता है. जानते हैं इस लजीज पकवान के बारे में..

 

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 18, 2025, 03:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aligarh News
Aligarh News

Aligarh Halwa Parantha : अलीगढ़ की नुमाइश काफी मशहूर है और यहां पर ये मेला सजने वाला है. इस मेले की खासियत तो बहुत हैं पर सबसे ज्यादा जो खासियत है यहां का खाना. यहां आपको हर वैरायटी का खाना मिल जाता है. पर जो सबसे खास है जो सिर्फ इस मेले में मिलता है. आइए जानते हैं उस खास चीज के बारे में जिसको खाने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं.

हम बात कर रहे हैं हलवा पराठा की. यहां पर आने वाला हर व्यक्ति इनका स्वाद जरूर लेना चाहता है. एक महीने चलने वाले इस मेले में इसकी  दुकानों पर भीड़ रहती है. ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को ये ज्यादा पसंद आती हैं. 

हलवा-पराठा 
नुमाइश का हलवा-पराठा बहुत खास होता है. इसका स्वाद अलग ही आनंद देता है. इसकी खास खुशबू से लोग खिंचे चले आते हैं. खजला और हलवा पराठे के लिए यह मौसम  सबसे उपयुक्त समय है. आप इधर से गुजरेंगे तो आपको इसकी खुशबू दूर तक महसूस होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

आइए जानते हैं कैसा होता है पराठा?
यहां बिकने वाला पराठा साधारण नहीं होता है.  यहां का पराठा खस्ता होता है और इसका स्वाद अलग ही आनंद देता है. ये नॉर्मल पराठा नहीं होता. इसका आकार बहुत बड़ा होता है. पराठा किलो के हिसाब से बिकता है.  इसका साइज के लिए कह सकते हैं जैसे की घर में कोई बड़ी परात जैसा.  नुमाइश में आने वाले लोग इन दुकानों पर पहुंचकर खजला के साथ ही हलवा- पराठा का स्वाद चखते हैं. 

किलो के हिसाब से बिकता है पराठा
हलवा-परांठे की कीमत की तो ये डिपेंड करता है घी पर. देशी घी की कीमत ज्यादा होती है. आमतौर पर हलवा पराठा की कीमत 250 से 300 रुपये प्रति किलो होती है.

कैसे तैयार होता है पराठा?
हलवा पराठा बनाने के लिए चीनी, सूजी और मैदा का इस्तेमाल किया जाता है. हलवा पराठा बनाने के लिए करीब 1 से डेढ़ घंटे का समय लगता है. हलवा तैयार करने के लिए 5 किलो सूजी से 40 किलो हलवा तैयार किया जाता है. ऐसे ही करीब एक किलो मैदा और चीनी घी मिलाकर ढाई किलो का पराठा तैयार किया जाता है. जो 10 मिनट से आधे घंटे के अंदर बिक जाता है.

 

TAGS

halwa parathaaligarh news

Trending news

halwa paratha
परात जितना बड़ा पराठा.. देसी घी की महक, यूपी के इस जिले का स्वाद दूर-दूर तक मशहूर
Dattatreya Hosabale
‘सूर्य नमस्कार से मुस्लिमों का क्या बिगड़ जाएगा?...'होसबाले के बयान से सियासी बहस
Noida News
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार का निधन, नोएडा में ली अंतिम सांस
Rampur News
आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में राहत, MP-MLA कोर्ट से बरी
Gorakhpur News
7 जिलों में वांटेड 25 हजार का इनामिया गिरफ्तार ! छात्र दीपक हत्याकांड में था शामिल
Gorakhpur News
इंतजार खत्म! यूपी के इस जिले को मिलेगा नया ओवरब्रिज, नेपाल तक आसान होगा सफर
Dehradun weather
देहरादून में दमघोंटू हवा! AQI 290 के पार पहुंचा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
kasganj news
पहले जड़ा थप्पड़ फिर गला पकड़कर घसीटा ! ड्यूटी निभा रहे BLO से दबंगों की गुंडागर्दी
Ghaziabad News
किराए के बदले मकान मालकिन को मिली मौत! सूटकेस में पैक की लाश, पति-पत्नी गिरफ्तार
prayagraj news
चंद्रशेखर आजाद को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने सहारनपुर हिंसा मामले में खारिज की याचिका