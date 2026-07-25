/बेटी मर गई है, बॉडी ले जाओ... बुलेट मोटरसाइकिल की मांग पूरी नहीं होने पर दहेज लोभियों ने विवाहिता की हत्या की, फरसे से किये कई वार

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अलीगढ़/मनीष शर्मा: अलीगढ़ जिले में शनिवार को सामने आए दो अलग-अलग हत्या के मामलों ने इलाके में सनसनी फैला दी. एक मामले में बीए की छात्रा की कथित तौर पर 'झूठी शान' के नाम पर हत्या किए जाने का आरोप है, जबकि दूसरे मामले में एक विवाहिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. दोनों घटनाओं की पुलिस अलग-अलग एंगल से जांच कर रही है.
खैर तहसील के मऊ गांव में 22 वर्षीय विमलेश की कथित तौर पर उसके पति रवि ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. परिजनों और स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
दहेज में बुलेट की मांग का आरोप
मृतका के पिता गिर्राज ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही आरोपी पति दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करता था. मांग पूरी नहीं होने पर वह विमलेश के साथ मारपीट और प्रताड़ना करता था. उनका दावा है कि कुछ महीने पहले भी आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला किया था, लेकिन सामाजिक समझौते के कारण उस समय पुलिस में शिकायत नहीं की गई.
परिजनों के अनुसार आरोपी नशे का आदी था और अक्सर हिंसक व्यवहार करता था. दंपति की आठ महीने की एक बेटी भी है.
दूसरा मामला: प्रेम संबंध के चलते हत्या की आशंका
गोंडा थाना क्षेत्र के बसौली गांव में 20 वर्षीय बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हिमांशी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. आरोप है कि परिवार प्रेम संबंधों से नाराज था और इसी कारण छात्रा की हत्या कर दी गई. इसके बाद मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए रातोंरात अंतिम संस्कार भी कर दिया गया.
प्रेमी ने हत्या की आशंका जता कर पुलिस में की शिकायत
घटना ने नया मोड़ तब लिया जब छात्रा के प्रेमी हर्षित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर हत्या की आशंका जताई. शिकायत के बाद एसएसपी नीरज जादौन, फॉरेंसिक टीम और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे. जांच के दौरान गांव के बाहर जली हुई चिता के अवशेष भी मिले.
पुलिस ने छात्रा की मां, दो भाइयों, दो मामाओं सहित कई परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं, मुख्य आरोपी बताए जा रहे पिता की तलाश जारी है. प्रेमी ने अपनी जान को भी खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है. पुलिस का कहना है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
दोनों मामलों में पुलिस जांच तेज
एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए गये हैं. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं. वहीं गोंडा क्षेत्र में छात्रा की संदिग्ध मौत की हर पहलू से जांच की जा रही है. दोनों मामलों में उपलब्ध साक्ष्यों और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.