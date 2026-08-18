नशे की ओवरडोज या मौत से दिल्लगी! हाथ में सांप लिए जानलेवा खेल खेलता दिखा नशेड़ी, देखने वालों के उड़े होश

Etah Drunk Man Snake Bite Viral News/ हर्ष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक हैरान कर देने वाली और सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नशे में धुत एक युवक बिना किसी डर के अपने हाथ पर जहरीले सांप से कटवाता हुआ दिखाई दे रहा है. युवक का यह जानलेवा दुस्साहस और बेखौफ अंदाज देखकर मौके पर मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और हर कोई दंग रह गया.