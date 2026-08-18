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नशे की ओवरडोज या मौत से दिल्लगी! हाथ में सांप लिए जानलेवा खेल खेलता दिखा नशेड़ी, देखने वालों के उड़े होश

Etah Drunk Man Snake Bite News: एटा के थाना कोतवाली नगर स्थित मेहता पार्क का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में नशे की हालत में एक युवक हाथ में जहरीला सांप पकड़कर खुद को उससे कटवाता नजर आ रहा है. सांप के बार-बार डसने से युवक के हाथ से लगातार खून बहता रहा, लेकिन उसने न तो सांप को दूर भगाया और न ही हाथ पीछे खींचा.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 18, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:31 AM IST
नशे की ओवरडोज या मौत से दिल्लगी! हाथ में सांप लिए जानलेवा खेल खेलता दिखा नशेड़ी, देखने वालों के उड़े होश
Image Credit: Etah Viral News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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