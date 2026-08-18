नशे की ओवरडोज या मौत से दिल्लगी! हाथ में सांप लिए जानलेवा खेल खेलता दिखा नशेड़ी, देखने वालों के उड़े होश

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Etah Drunk Man Snake Bite Viral News/ हर्ष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक हैरान कर देने वाली और सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नशे में धुत एक युवक बिना किसी डर के अपने हाथ पर जहरीले सांप से कटवाता हुआ दिखाई दे रहा है. युवक का यह जानलेवा दुस्साहस और बेखौफ अंदाज देखकर मौके पर मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और हर कोई दंग रह गया.
सांप से कटवाता रहा हाथ, बहता रहा खून
यह वायरल वीडियो थाना कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित मेहता पार्क का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक के हाथ में एक जहरीला सांप मौजूद है, जिससे वह खुद को बार-बार कटवा रहा है. सांप के डसने की वजह से युवक के हाथ से लगातार खून की धारा बह रही है, लेकिन नशे में चूर होने के कारण उसे न तो दर्द का अहसास हो रहा है और न ही अपनी जान का कोई डर.
मौके पर जुटी लोगों की भारी भीड़
हैरान कर देने वाली बात यह है कि युवक ने एक बार भी सांप को खुद से दूर करने या अपने हाथ को पीछे खींचने की कोई कोशिश नहीं की. वह बिल्कुल बेखौफ होकर यह जानलेवा हरकत करता रहा. जब मेहता पार्क में लोगों ने युवक को इस तरह सांप से हाथ कटवाते देखा, तो वहां हड़कंप मच गया. देखते ही देखते युवक के इस दुस्साहस को देखने के लिए स्थानीय निवासियों और राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई.
वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
भीड़ में मौजूद कई लोग इस पूरी घटना का वीडियो बनाने लगे, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. अब इंटरनेट पर इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है. यूजर्स इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. जानकारी के अनुसार, युवक नशे का आदी है. नशे की ओवरडोज की वजह से उसे अपनी सुरक्षा का जरा भी ख्याल नहीं रहा.
पूरे इलाके में चर्चा का विषय
यह वीडियो न सिर्फ देखने वालों को सहमा रहा है, बल्कि नशे के दुष्प्रभाव और इसकी वजह से पैदा होने वाले जानलेवा जोखिम की एक भयानक तस्वीर भी पेश कर रहा है. फिलहाल यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.
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