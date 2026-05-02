शराब के लिए पानी लाने से मना करने पर मासूम को गोली मारी, नामकरण समारोह में मची चीख-पुकार; पलभर में ही मातम में बदली खुशियां

Gaurav/Kasganj : उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां खुशियों का माहौल देखते ही देखते मातम में बदल गया. सहावर थाना क्षेत्र के याकूतगंज गांव में आयोजित नामकरण संस्कार कार्यक्रम के दौरान एक शराबी युवक ने मामूली बात पर 9 वर्षीय बच्चे को गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

क्या है पूरी घटना

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर रात गांव में जसवीर गोला के पुत्र का नामकरण संस्कार समारोह चल रहा था. कार्यक्रम में आसपास के लोग और रिश्तेदार बड़ी संख्या में शामिल थे. इसी दौरान जसवीर का रिश्तेदार धनेश यादव (नगला बीच, थाना सोरों निवासी) भी वहां पहुंचा था. आरोप है कि धनेश यादव ने समारोह के दौरान शराब पी रखी थी.

शराब के लिए पानी नहीं लाने पर पेट में गोली मारी

मृतक बच्चे के पिता सुखबीर के मुताबिक, धनेश यादव ने उनके बेटे यश से पानी लाने को कहा ताकि वह शराब पी सके. यश ने पानी लाने से मना कर दिया, जिससे आरोपी नाराज हो गया. गुस्से में आकर उसने तमंचा निकालकर यश के पेट में गोली मार दी. गोली लगते ही कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई और आरोपी मौके से फरार हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

घायल बच्चे की इलाज के दौरान मौत

घायल यश को तुरंत कासगंज जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया गया. शनिवार को इलाज के दौरान यश की मौत हो गई. इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक का माहौल है.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. थाना प्रभारी गोविंद बल्लभ शर्मा ने बताया कि आरोपी धनेश यादव को खितौली नहर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद किया गया है. फिलहाल आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है.

इस घटना ने एक बार फिर समाज में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति और नशे के दुष्परिणामों की डरवानी तस्वीर दिखाई है तो वहीं मासूम की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

ये भी पढ़ें : लात-घूंसों से पीटा, फिर चाकू से बहाया खून... दहेज की मांग लेकर पति बना 'दानव' आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.