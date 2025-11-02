सील हो गया अलीगढ़ का दुआ रहीम रेस्टोरेंट, नोटिस दे मांगा जवाब, इस लापरवाही के कारण हुई बड़ी कार्रवाई

Aligarh News: अलीगढ़ के दुआ रहीम रेस्टोरेंट पर बड़ी कार्रवाई हुई है. जिले के मेडिकल रोड स्थित रिफा कॉम्प्लेक्स में चल रहे दुआ रहीम रेस्टोरेंट के 'चिकन काली मिर्च' में कॉकरोच और मक्खी दिखाई दी. जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. जिस पर संज्ञान लेते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम सक्रिय हो गई. इस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की.

रेस्टोरेंट पर बड़ा एक्शन

जांच पड़ताल के दौरान इस रेस्टारेंट में गंदगी पाए जाने पर संचालन पर रोक लगा दी गई. दो नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार तोमर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया है. साथ ही चिकन काली मिर्च और अन्य मिर्च का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया है. यहां सफाई व्यवस्था बेहद खराब पाए जाने पर नोटिस देकर जवाब मांगा है.

लोगों से अफसरों की अपील

अब रेस्टोरेंट के साथ ही उसी फर्म के शमशाद मार्केट स्थित दूसरे प्रतिष्ठान की भी जांच की गई. यहां मिर्च पाउडर का नमूना भी लिया गया है. दोनों नमूनों की लैब रिपोर्ट आने के बाद एफएसडीए सख्त कानूनी कार्रवाई होगी. सहायक आयुक्त-2 डॉ. दीनानाथ यादव ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अस्वच्छता या संदिग्ध खाद्य सामग्री की सूचना तुरंत संबंधित प्राधिकारी को दें. साथ ही

सहायक आयुक्त-2 डॉ. दीनानाथ यादव ने बताया कि खाद्य मानकों का उल्लंघन मिलने पर कड़े जुर्माने और कार्रवाई के साथ प्रतिष्ठान के लाइसेंस रद्द किए जाने की कार्रवाई होगी. किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

