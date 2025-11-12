Advertisement
भैया भूख लगी है रोटी दे दो... सुनकर भाई ने खोया आपा, छोटे भाई की गर्दन फावड़े से काट दी

Aligarh Crime News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बड़े भाई ने छोटी भाई की फावड़े से गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी. बात सिर्फ इतनी सी थी कि छोटे भाई ने बडे भाई से खाने के लिए रोटी मांगी थी. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 12, 2025, 05:40 PM IST
Manish Sharma/Aligarh : अलीगढ़ में एक युवक ने अपने छोटे भाई की घर के अंदर फावड़े से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी है. घटना के वक्त दोनों भाई घर पर अकेले थे और माता-पिता दवा लेने के लिए शहर गए थे. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वहीं पुलिस ने मौके से फोरेंसिक टीम के साथ जरूरी साक्ष्य जुटाकर जांच के लिए भेज दिये हैं. 

क्या है पूरी घटना 
बड़े भाई द्वारा छोटे भाई की निर्मम हत्या की यह घटना अलीगढ़ के गोंडा थाना इलाके के तारापुर गांव की है. घटना के वक्त दोनों भाई घर पर अकेले थे. पिता किशन स्वरूप अपनी पत्नी को दवाई दिलाने के लिए शहर गए थे. घर पर 24 वर्षीय विवेक और 20 वर्षीय ललित अकेले थे. 

इसी बीच आधे रास्ते में घर से फ़ोन आया कि विवेक ने छोटे भाई ललित को फावड़े से काट कर हत्या कर दी है. मौके पर जाकर देखा तो ललित का लहूलुहान शव चारपाई पर पड़ा था. घटनास्थल पर फावड़ा भी मिला है. 

पड़ोसियों ने क्या बताया 
पड़ोसियों ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था. शोर सुनकर हम मौके पर पहुंचे तो देखा ललित का शव चारपाई पर चादर से ढका हुआ पड़ा था. पूछने पर विवेक ने बताया कि ललित बार-बार रोटी मांग रहा था, मैंने कहा, मां आएगी तो रोटी दे देगी. लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा था मुझे गुस्सा आ गया और मैने फावड़े से उसकी गर्दन पर हमला कर दिया, जिससे उसकी गर्दन पर चोट गई, मैंने उसे चारपाई पर लिटा दिया है वो आराम कर रहा है. लेकिन मौके पर बहुत सारा खून पड़ा देख हमें शक हो गया और हमने पुलिस को फोन करके बुला लिया. 

पुलिस के आने पर भी विवेक पुलिस को गुमराह करता रहा लेकिन जब उससे सख्ती से पूछा गया तो उसने बता दिया कि गुस्से में उसने अपने भाई का फावड़े से कत्ल कर दिया है. 

वहीं कुछ लोगों को कहना है विवेक ने  छोटे भाई ललित का कत्ल संपत्ति विवाद में किया है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूरी घटना की जांच कर रही है.  

