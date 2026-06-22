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हर्ष द्विवेदी/एटा: एटा जिले के रिजोर थाना क्षेत्र के जीसुखपुर नगला बरी गांव में एक सड़क हादसे में मां-बेटे की मौत हो गई. तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही जान चली गई.
पुलिस ने बताया
पुलिस के अनुसार, एटा से शिकोहाबाद रोड की तरफ आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने श्याम और उनकी मां यशोदा को रौंद दिया. डंपर मां-बेटे को करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया और सामने खड़े एक अन्य डंपर से टकरा गया.
खुशियों से पहले ही घर में छाया मातम
जानकारी के मुताबिक श्याम की नौ माह की गर्भवती पत्नी नेहा को देर रात प्रसव पीड़ा हुई थी. श्याम अपनी मां यशोदा को जगाने के लिए बाहर निकले थे, ताकि नेहा को अस्पताल ले जाया जा सके.
हादसे पर ग्रामीणों ने किया हंगामा
हादसे के बाद मौके पर सैकड़ों ग्रामीण जमा हो गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया. सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत किया. करीब एक घंटे बाद ग्रामीण शांत हुए.
पुलिस ने डंपर को कब्जे में लिया
पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा की प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर डंपर को भी जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
मृतक की दो साल पहले ही शादी हुई थी
मृतक के परिजन सतेंद्र कुमार ने बताया कि श्याम की शादी वर्ष 2024 में नेहा से हुई थी और घर में पहले बच्चे के आने की खुशी थी. श्याम परिवार में अकेला कमाने वाला था. उनके पिता नेत्रहीन हैं. श्याम दिल्ली में ऑटोमोबाइल मिस्त्री का काम करते थे.
मामले पर क्षेत्राधिकारी सकीट नीतीश गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची परिजनों में घटना को लेकर आक्रोश था मां बेटे गर्भवती महिला को बाहर ले जाने के लिए खड़े थे रॉन्ग साइड आकर डंपर ने टक्कर मार दी दोनों की मौके पर पर ही मौत हो गई शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा की प्रक्रिया पूर्ण कर पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है.
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