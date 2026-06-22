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एटा में बेकाबू रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार डंपर मां-बेटे को रौंदते हुए दूसरे डंपर से टकराया

Eta Road Accident: उत्तर प्रदेश के एटा में बेकाबू डंपर ने सड़क किनारे खड़े मां बेटे को रौंदते हुए दूसरे डंपर में टक्कर मार दी. हादसे में मां और बेटा दोनों की मौत हो गई.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 22, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:53 PM IST
एटा में बेकाबू रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार डंपर मां-बेटे को रौंदते हुए दूसरे डंपर से टकराया

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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