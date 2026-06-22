मामले पर क्षेत्राधिकारी सकीट नीतीश गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची परिजनों में घटना को लेकर आक्रोश था मां बेटे गर्भवती महिला को बाहर ले जाने के लिए खड़े थे रॉन्ग साइड आकर डंपर ने टक्कर मार दी दोनों की मौके पर पर ही मौत हो गई शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा की प्रक्रिया पूर्ण कर पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है.