एटा में तेज रफ्तार ट्रक ने दो बाइकों को मारी टक्कर, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, सोरों गंगा से परिक्रमा लगाकर लौट रहे थे घर

Etah Accident: यूपी के एटा में देर रात एक सड़क हादसे ने तीन लोगों की जिंदगी छीन ली. बाइक सवार  सोरों गंगा से परिक्रमा लगाकर एटा लौट रहे थे.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 02, 2025, 07:20 AM IST
Etah News
हर्ष द्विवेदी/एटा: उत्तर प्रदेश के एटा में सोमवार रात एक बड़ा सड़क  हादसा हुआ है. एटा में तेज रफ्तार कैंटर ने दो बाइकों में जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक पर सवार तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा. बताया जा रहा है कि बाइक सवार  सोरों गंगा से परिक्रमा लगाकर अपने घर एटा लौट रहे थे. घायल युवक का इलाज एटा मेडिकल कॉलेज में जारी है. इस हादसे के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

सड़क हादसे में तीन की मौत
वहीं इस बड़े सड़क हादसे की जानकारी मिलते ही एटा ASP श्वेताभ पांडेय और CO सदर संकल्प कुशवाह भारी पुलिस फोर्स के साथ मोर्चरी पहुंचे, अस्पताल पहुंचकर घायल से पूछताछ की. पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लेकर थाने भेज दिया. थाना कोतवाली मिरहची क्षेत्र के अमृतपुर गांव का मामला. श्वेताभ पांडेय ASP एटा, ने कहा कि ये हादसा रात 11.30 पर हुआ. कासगंज एटा हाईवे पर हुए हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है. एक व्यक्ति घायल है और उसका इलाज चल रहा है. उन्होंने बताया कि घटना स्थल पर दो बाइक थी और उनकी ट्रक से टक्कर हुई है.

शादी को एक साल भी नहीं बीता था और..
तीन मृतकों में से एक के रिश्तेदार सतीश चंद्र ने बताया कि मरने वालों में उनका दामाद भी है.  मृतक के ससुर ने बताया कि वे कासंगज से आ रहे थे, पीछे से दो बाइक आ रही थी और दोनों पर चार सवारी थी. तभी ट्रक ने टक्कर मार दी. उन्होंने बताया कि जो मृतक संदीप है उसकी शादी को एक साल भी नहीं हुआ था.  इस हादसे के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

UP Accident: फतेहपुर में बेकाबू गाड़ी पंडाल में घुसी, युवक की मौत, बरेली में तेज रफ्तार कार पलटी, महिला की मौके पर मौत
 

