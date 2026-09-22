एटा में डबल मर्डर से हड़कंप: मां-बेटी की बेरहमी से हत्या, हथौड़े से आंखें और चेहरा कुचला; पति-ससुर पर आरोप

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Etah Double Murder Case/ हर्ष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के एटा जिले में सोमवार आधी रात एक ऐसी सनसनीखेज वारदात हुई, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. थाना अवागढ़ क्षेत्र के यादव नगर में मां और बेटी की हथौड़े से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर निर्मम हत्या कर दी गई है. हमलावरों की हैवानियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने वार कर दोनों के चेहरे और आंखें तक क्षत-विक्षत कर दीं.
सोमवार देर रात हुई वारदात
घटना देर रात करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है. मृतकों की पहचान 65 वर्षीय कमला देवी पत्नी राम खिलाड़ी और उनकी बेटी 35 वर्षीय प्रियंका पत्नी रुकुम पाल के रूप में हुई है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से रफूचक्कर हो गए. परिजनों के शुरुआती बयानों और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, हत्या का आरोप मृतका प्रियंका के पति और ससुर पर लगा है, जो घटना के बाद से ही घर छोड़कर फरार हैं.
पुलिस महकमे में हड़कंप, फॉरेंसिक और SOG पहुंची
अवागढ़ के यादव नगर में दोहरे कत्ल की खबर फैलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) डॉ. इलामारन जि., एसपी सिटी श्वेताभ पांडेय और सीओ जलेसर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वायड, फील्ड यूनिट और एसओजी (SOG) को तत्काल मौके पर बुलाया गया.
शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे, आरोपियों की तलाश में दबिश
फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने घटनास्थल से खून के नमूने, फिंगरप्रिंट्स और हत्या में इस्तेमाल संदिग्ध साक्ष्य इकट्ठा किए हैं. एसपी सिटी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस की कई टीमें गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात के पीछे की असली वजह का पर्दाफाश कर दिया जाएगा.
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