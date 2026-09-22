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एटा में डबल मर्डर से हड़कंप: मां-बेटी की बेरहमी से हत्या, हथौड़े से आंखें और चेहरा कुचला; पति-ससुर पर आरोप

Etah Double Murder Case: एटा जिले के अवागढ़ थाना क्षेत्र के यादव नगर में सोमवार देर रात दिल दहलाने वाली घटना हुई है. यहां 65 वर्षीय कमला देवी और उनकी 35 वर्षीय बेटी प्रियंका की हथौड़े से सिर और चेहरा कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप मृतका के पति और ससुर पर लगा है, जो वारदात के बाद से फरार हैं. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 22, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 08:19 AM IST
एटा में डबल मर्डर से हड़कंप: मां-बेटी की बेरहमी से हत्या, हथौड़े से आंखें और चेहरा कुचला; पति-ससुर पर आरोप
Image Credit: Etah Double Murder Case

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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