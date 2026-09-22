एटा में डबल मर्डर से हड़कंप: मां-बेटी की बेरहमी से हत्या, हथौड़े से आंखें और चेहरा कुचला; पति-ससुर पर आरोप

शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे, आरोपियों की तलाश में दबिश

फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने घटनास्थल से खून के नमूने, फिंगरप्रिंट्स और हत्या में इस्तेमाल संदिग्ध साक्ष्य इकट्ठा किए हैं. एसपी सिटी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस की कई टीमें गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात के पीछे की असली वजह का पर्दाफाश कर दिया जाएगा.