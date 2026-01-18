Etah Mahotsav 2026: हरियाणवी नाइट मचा धमाल, रुचिका जांगिड़ के गीतों पर झूमे लोग; भीड़ ने कुर्सियां भी तोड़ी

Etah Mahotsav 2026/ हर्ष द्विवेदी: इन दिनों उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एटा महोत्सव चल रहा है. महोत्सव में शनिवार रात को हरियाणवी नाइट का आयोजन किया गया था, जिसमें हरियाणवी सिंगर रुचिका जांगिड़ ने सुरों का ऐसा जादू बिखेरा कि हर कोई झूम उठा. युवाओं का तो उत्साह देखते ही बन रहा था. हालांकि, कुछ दर्शकों ने जगह न मिलने से नाराज होकर हंगामा भी खड़ा कर दिया था.

रिपोर्ट्स की मानें तो रुचिका के स्टेज पर आते ही पीछे बैठे दर्शकों ने हंगामा शुरू कर दिया. यहां तक की उन्होंने कुर्सियां भी तोड़ दी. हंगामा के दौरान पुलिस ने बल प्रयोग कर मामले को शांत कराया. प्रशासन का कहना था कि दर्शकों के लिए पास जारी हुए थे, लेकिन कुछ भीड़ अंदर आ गई और हंगामा करने लगी. हंगामा शांत होने के साथ ही हरियाणवी नाइट में धमाल मच गया.

सैनिक पड़ाव में एटा महोत्सव

आपको बता दें, जिला मुख्यालय पर सैनिक पड़ाव में एटा महोत्सव चल रहा है. यह महोत्सव 15 जनवरी से शुरू हुआ था. इसका उद्घाटन अलीगढ़ मंडल की कमिश्नर संगीता सिंह द्वारा हवन-पूजन और मंत्रोच्चार के साथ किया गया. महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, मुशायरा और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है. यहां कई सरकारी विभागों के स्टॉल, खादी, हस्तशिल्प और खान-पान के विशेष स्टॉल लगे हैं.

हरियाणवी गानों पर जमकर नाचे युवा

ऐसे में शनिवार रात 8 बजे कार्यक्रम आयोजित किया गया था. रात 9 बजे हरियाणवी सिंगर रुचिका जांगिड़ स्टेज पर आई. फिर उन्होंने प्रस्तुति दी और अपने सुरों का जादू बिखेर दिया. रुचिका जांगिड़ को सुनने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचे थे. इस मौके पर युवक-युवतियों ने हरियाणवी गानों पर जमकर डांस किया. हरियाणवी नाइट में सिंगर रुचिका जांगिड़ ने दर्शकों से शांति व्यवस्था बनाये रखने की अपील की.

महोत्सव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

उधर, महोत्सव में पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे थे. ताकि किसी को कोई परेशानी न हो. प्रदर्शनी पुलिस के साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं. प्रशासनिक अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है. पूरे मेला परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है. जिससे यह महोत्सव पूरी सफलता के साथ सम्पन्न हो सके.

