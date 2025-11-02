Advertisement
Zee UP-Uttarakhandअलीगढ़

Etah News: एटा में खेलते-खेलते गर्म पानी की बाल्टी में गिरा मासूम, इलाज के दौरान तोड़ा दम

Etah News: एटा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. घर में नहाने के लिए रॉड से पानी गर्म किया जा रहा था, तभी तीन वर्षीय मासूम बच्चा खेलते-खेलते गर्म पानी से भरी बाल्टी में गिर गया.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 02, 2025, 06:25 PM IST
Etah News
Etah News

Etah News/हर्ष द्विवेदी:  उत्तर प्रदेश के एटा जिले  से एक दर्दनाक खबर आई है. जहां पर  घर में नहाने के लिए रॉड से पानी गर्म किया जा रहा था, तभी तीन साल का मासूम खेलते-खेलते गर्म पानी से भरी बाल्टी में जा गिरा. पलभर में उसकी चीख सुनकर घर में हड़कंप मच गया.

कहां का है ये मामला?
दरअसल, ये मामला देहात कोतवाली क्षेत्र के बिजोरी गांव की बताई जा रही है. घर में नहाने के लिए रॉड से पानी गर्म किया जा रहा था, तभी तीन वर्षीय मासूम बच्चा खेलते-खेलते गर्म पानी से भरी बाल्टी में गिर गया. बच्चे की चीख सुनकर परिजन दौड़े और उसे आनन-फानन में एटा मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे.

डॉक्टरों ने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गंभीर जलने की वजह से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने पर मौके का निरीक्षण किया है.

मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है, हर किसी की आंखें नम हैं. पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. गांव का माहौल गमगीन है — मासूम की मासूमियत पर हर कोई व्यथित है. 

