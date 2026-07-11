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'जहर' परोस रही थी डेयरी! अलीगढ़ के चंडौस में FSDA का बड़ा छापा, 400 kg नकली पनीर, 2000 लीटर सिंथेटिक दूध बरामद

Aligarh News: अलीगढ़ चंडौस में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली FSDA ने 400 kg नकली पनीर, 2000 लीटर सिंथेकिट दूध को नष्ट किया.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 11, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:12 AM IST
'जहर' परोस रही थी डेयरी! अलीगढ़ के चंडौस में FSDA का बड़ा छापा, 400 kg नकली पनीर, 2000 लीटर सिंथेटिक दूध बरामद
Image Credit: Aligarh NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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