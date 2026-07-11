'जहर' परोस रही थी डेयरी! अलीगढ़ के चंडौस में FSDA का बड़ा छापा, 400 kg नकली पनीर, 2000 लीटर सिंथेटिक दूध बरामद

जिम जाने वाले किशोर की मौत के बाद जागा प्रशासन

इस बड़ी कार्रवाई के पीछे एक बेहद दुखद पृष्ठभूमि भी जुड़ी हुई है. बीते दिनों इसी चंडौस इलाके में जिम जाने वाले एक किशोर (युवक) की नकली पनीर खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश था, जिसके चलते प्रशासन ने इस रैकेट को दबोचने के लिए यह महा-अभियान चलाया. अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में मिलावटखोरों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.