हाथरस में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा हुआ किसान, 10 बकरियों सहित काल के गाल में समाया

हाथरस न्यूज/सुमित कुमार : उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान क्षेत्र से एक अत्यंत दुखद घटना सामने आई है. यहां बृहस्पतिवार शाम को आए भीषण अंधड़ और बारिश ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां उजाड़ दीं. क्षेत्र के गांव बर्दवारी में तेज हवा के कारण एक विशालकाय पेड़ गिर जाने से उसकी चपेट में आकर एक किसान और उसकी 10 बकरियों की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

बारिश से बचने की कोशिश बनी जानलेवा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान गांव बर्दवारी निवासी 52 वर्षीय खजान सिंह के रूप में हुई है. खजान सिंह पशुपालन के जरिए अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. उनके बेटे लोकेश ने बताया कि रोजाना की तरह बृहस्पतिवार को भी खजान सिंह अपनी लगभग 50 बकरियों को चराने के लिए गांव के पास के खेतों में गए थे. शाम के समय अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज धूल भरी आंधी के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी. खुद को और अपनी बकरियों को भीगने से बचाने के लिए खजान सिंह पास ही स्थित एक पुराने और विशाल पेड़ के नीचे खड़े हो गए. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस पेड़ का सहारा वो ले रहे हैं, वही उनकी मौत का कारण बनेगा.

पेड़ गिरने से दबे, मची चीख-पुकार

तेज हवाओं का वेग इतना अधिक था कि वह विशालकाय पेड़ अचानक जड़ से उखड़ गया और सीधे खजान सिंह व उनकी बकरियों के ऊपर जा गिरा. इस हादसे में खजान सिंह और उनकी करीब 10 बकरियां पेड़ के भारी तने और डालियों के नीचे दब गईं. चीख-पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने अपने स्तर पर पेड़ हटाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन पेड़ इतना भारी था कि उसे हिलाना भी मुश्किल हो रहा था.

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रेस्क्यू में देरी और अस्पताल में मौत

हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फौरन जेसीबी मशीन बुलाई गई. काफी मशक्कत के बाद जब पेड़ को हटाया गया, तब तक काफी समय बीत चुका था. आनन-फानन में परिजन एंबुलेंस की मदद से खजान सिंह को मुरसान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले गए। हालांकि, वहां पहूंचते ही डाक्टरों ने उन्हें परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया. वहीं, मलबे के नीचे दबी 10 बकरियों ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

खजान सिंह की मौत की खबर जैसे ही घर पहुंची, परिजनों में कोहराम मच गया. घर वालों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीण बताते हैं कि खजान सिंह एक मेहनती किसान थे और बकरियां ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन थीं. इस प्राकृतिक आपदा ने न केवल एक व्यक्ति की जान ली, बल्कि आर्थिक रूप से भी परिवार को बड़ी चोट पहुंचाई है. स्थानीय प्रशासन को मामले की जानकारी दे दी गई है, और ग्रामीण अब पीड़ित परिवार के लिए सरकारी मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

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