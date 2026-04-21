हाथरस में कैसा इंसाफ? बेटे-बहू को जूतों की माला पहनाई, फिर भरी पंचायत में पिता ने पीटा; जानिए वजह

Hathras News/सुमित कुमार: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान कोतवाली क्षेत्र के गारव गढ़ी गांव में धर्म परिवर्तन के शक में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को जूते की माला पहनाई गई. यह घटना एक पंचायत के दौरान हुई, जहां पिता और भाई ने मिलकर उन्हें जूते की माला पहनाई और उनके पारिवारिक व सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की.

क्या है ये पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि गांव का निवासी बलराम अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आगरा में रहता था, जहां वह झूला चलाने का काम करता था. होली के अवसर पर वह अपने गांव आया हुआ था. गांव आने के बाद उसने राम-राम कहना और प्रसाद आदि खाना छोड़ दिया था, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों को उस पर शक हुआ. बलराम का अपने पिता शिवराज से झगड़ा हो गया.

पारिवारिक और सामाजिक बहिष्कार की घोषणा

इस दौरान शिवराज और बलराम के एक भाई ने बलराम के साथ मारपीट की, जिसके जवाब में बलराम ने भी अपने पिता से मारपीट की. इस घटना के बाद अन्य ग्रामीण भी मौके पर एकत्रित हो गए और एक पंचायत बुलाई गई. पंचायत में बलराम के पिता शिवराज ने आरोप लगाया कि उनके बेटे बलराम ने ईसाई धर्म अपना लिया है. इसी कारण उन्होंने बलराम का पारिवारिक और सामाजिक बहिष्कार करने की घोषणा की.

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सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

जब बलराम की पत्नी मीना अपने पति के पक्ष में आईं, तो इन लोगों ने बलराम और उसकी पत्नी दोनों को जूते की माला पहना दी. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इस घटना की सूचना मिलने पर देर शाम पुलिस गांव पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. पुलिस ने बलराम के साथ उसके पिता और भाई को हिरासत में ले लिया है.

सीओ सिटी योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी. जूते की माला पिता और भाई ने ही पहनाई है. यह घटना अब सुर्खियों में छाई हुई है.

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