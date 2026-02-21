बेटी को कंधे पर बैठाकर बोर्ड परीक्षा दिलाने पहुंचा पिता, पढे़ं दिव्यांग बेटी और हिमालय-सा हौसला रखने वाले पिता की दर्द भरी दास्तां

Hathras News: उत्तर प्रदेश में 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा के दौरान हाथरस से एक असहाय बेटी और हिमालय से अडिग बाप की तस्वीर सामने आई है. दोनों पैरे से दिव्यांग बेटी को एक पिता अपने कंधे पर बैठाकर परीक्षा दिलाने लाता है क्योंकि उसने अपनी बेटी से उसके सपनों को पूरा करने का वादा किया है.
सुमित कुमार/हाथरस: कहते हैं पिता के कंधे कभी कमजोर नहीं होते. हाथरस में एक पिता अपनी दिव्यांग बेटी को पीठ पर बैठाकर परीक्षा दिलाने पहुंचे तो सभी की आंखें नम हो गईं. पिता का साहस और बेटी का हौसला एक मिसाल है. परीक्षा के दौरान पिता ने बेटी को संबल दिया और परिवार मिलकर उसकी पढ़ाई का समर्थन कर रहा है. यह कहानी पिता-बेटी के अटूट विश्वास की प्रेरणा देती है.
यह पूरा मामला है हाथरस की सिकंदराराऊ तहसील के गांव इकबालपुर का है, जहां एक पिता 10वीं क्लास में पढ़ने वाली अपनी बेटी को बोर्ड का एग्जाम दिलाने के लिए अपने कंधों पर लेकर आता है.
हौसले और आंखें नम कर देने वाली कहानी
दरअसल साल 2023 में खेत पर अपने परिजनों को खाना देने गई मान्या कुमारी एक हादसे का शिकार हो गई. थ्रेशर में फसल निकाली जा रही थी, तभी मान्या गिर पड़ी और त्रिपाल समेत उसके पैर मशीन में खींचे चले गए, जिससे उसके दोनों पैर बेकार हो गए.
मान्या को कंधे पर लेजा कर परीक्षा दिलाते हैं पिता
फिलहाल मान्या हाई स्कूल की परीक्षा दे रही है और उसके पिता प्यारेलाल अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए उसे अपने कंधों पर लेकर स्कूल जाते हैं. बेटी हाई स्कूल की परीक्षा देती है और उसके बाद फिर पिता अपनी बेटी को कंधों पर लेकर आते वापस घर आते हैं.
बेटी के इलाज में कर्ज में डूबा परिवार
पिता प्यारेलाल का कहना है कि बेटी के इलाज के लिए उनके खेत और मकान तक गिरवी रखा हुआ है. उन पर लाखों का कर्ज हो गया है, बावजूद उसके तकरीबन 4 लाख रुपए बेटी के पैर की सर्जरी के लिए चाहिए... जिसका इंतजाम न होने पर पूरा परिवार मदद की राह देख रहा है. उन्होंने एसडीएम साहब से भी सरकारी मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई राहतभरा जवाब नहीं आया. वो बस यही चाहते हैं कि किसी सरकारी योजना के तहत उनकी कुछ आर्थिक मदद हो जाए, जिससे वो अपनी बेटी का इलाज करा सकें.
पढ़ाई से क्या बनना चाहती है मान्या
वहीं मान्या का कहना है कि वह बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है. मान्या कहती है जिस तरह से पैसे नहीं होने की वजह से उसके पिता को तमाम तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ऐसा किसी को न करना पड़े. वह डॉक्टर बन जाएगी तो ऐसे असहाय लोगों की मदद करेगी और उन्हें इलाज मुहैया कराएगी.
