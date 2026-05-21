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अलीगढ़: एनएच-91 पर स्थित बस वर्कशॉप में लगी भीषण आग, चार बसें जलकर खाक

Aligarh News: अलीगढ़ में आज यानी गुरुवार को एक बड़ा अग्निकांड देखने को मिला, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. घटना एनएच-91 पर स्थित भाकरी गांव के पास की है, जहां एक निजी बस वर्कशॉप में अचानक आग लग गई.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 21, 2026, 11:42 AM IST
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अलीगढ़: एनएच-91 पर स्थित बस वर्कशॉप में लगी भीषण आग, चार बसें जलकर खाक

अलीगढ़ न्यूज/मनीष शर्मा : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के गभाना थाना क्षेत्र में आज एक बड़ा अग्निकांड देखने को मिला, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. घटना एनएच-91 पर स्थित भाकरी गांव के पास की है, जहां एक निजी बस वर्कशॉप में अचानक आग लग गई. इस भयावह आग की चपेट में आने से तीन स्कूली बसों समेत कुल चार बसें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं. गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, अन्यथा यह एक बड़ी त्रासदी में बदल सकती थी.

जानें क्या है मामला ? 
घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार, वर्कशॉप में बसों की मरम्मत का काम चल रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती जांच के आधार पर बताया जा रहा है कि मरम्मत के दौरान वेल्डिंग का काम किया जा रहा था. इसी दौरान वेल्डिंग मशीन से निकली एक चिंगारी पास में खड़ी बस के डीजल टैंक या ज्वलनशील सामग्री के संपर्क में आ गई. चिंगारी ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और पास खड़ी अन्य बसों को भी अपनी चपेट में ले लिया. वर्कशॉप में बसें एक-दूसरे के काफी करीब खड़ी थीं, जिसकी वजह से आग बहुत तेजी से फैली.

आग की ऊंची लपटों और काले धुएं के गुबार को देखकर आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को इस घटना की सूचना दी. आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं.  स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक चार बसें जलकर राख का ढेर बन चुकी थीं.

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आग लगने की इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिसके कारण एनएच-91 पर यातायात भी कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ.  पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली थी ताकि कोई अनहोनी न हो. गभाना थाना पुलिस अब इस मामले की विस्तृत जांच में जुटी है. प्रशासन यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि वर्कशॉप में सुरक्षा के क्या इंतजाम थे और क्या वहां अग्निशमन के उपकरण मौजूद थे या नहीं. फिलहाल, स्थानीय पुलिस घटनास्थल का मुआयना कर रही है और घटना के कारणों की आधिकारिक पुष्टि के लिए तकनीकी टीम की मदद भी ली जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर वर्कशॉप और गैराजों में बरती जाने वाली लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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