एटा में भीषण सड़क हादसा: खराब रोडवेज बस में घुसे दो वाहन, 5 की मौत, 11 लोग गंभीर घायल

क्या कहते हैं अधिकारी

डीएम एटा अरविंद सिंह ने कहा कि बागवाल क्षेत्र में एक सरकारी रोडवेज की बस खराब थी और उसकी रिपेयरिंग चल रही थी. कुछ लोग अंदर थे तो बाहर कुछ बाहर थे. पीछे से कैंटर और सामने से ट्रक आ रहा था और बस से जा टकराए. जो लोग अंदर बैठे थे उनको ज्यादा चोटें नहीं आई हैं. जो लोग बाहर थे उनको काफी चोटें आई हैं. अस्पताल में 16 लोगों को लाया गया था. 11 लोग घायल हैं. घायल अब खतरे से बाहर हैं.मौके पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे. पहली दृष्टि में सरकारी गाड़ी आधी सड़क पर थी और आधी अंदर थी. पीछे से कैंटर ने टक्कर मार दी.