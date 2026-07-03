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एटा में भीषण सड़क हादसा: खराब रोडवेज बस में घुसे दो वाहन, 5 की मौत, 11 लोग गंभीर घायल

Etah accident: एटा जिले के बागवाला थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 03, 2026, 06:24 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:29 AM IST
एटा में भीषण सड़क हादसा: खराब रोडवेज बस में घुसे दो वाहन, 5 की मौत, 11 लोग गंभीर घायल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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