Hathras News: 3 दिन से कोबरा का घर में कब्जा... पूरे गांव में फैली दहशत, फिर जो हुआ उसने सबको राहत दी

Hathras News/सुमित कुमार: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक खतरनाक कोबरा घर में घुस आया था और तीन दिन से वहीं छिपा था. जिससे परिवार और ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल बना हुआ था. ग्रामीणों के मुताबिक, सांप को देखकर सभी भयभीत थे. डर था कि कहीं यह सांप किसी को डंस न ले.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना चंदपा थाना क्षेत्र के ककोड़ी गांव की बताई जा रही है. जहरीला सांप गांव के रहने वाले विशंभर सिंह बघेल के घर में पिछले तीन दिनों से छिपा हुआ था. स्थानीय लोगों ने जब सारी कोशिशें कर लीं और सांप नहीं निकला तो उन्होंने वन विभाग को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया.

जंगल में छोड़ा गया कोबरा

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान घर के बाहर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई थी. सभी की नजरें वन विभाग की टीम पर टिकी थीं. आखिरकार कोबरा को बोरे में सुरक्षित बंद किया गया और बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया गया.तीन दिन तक घर में छिपे कोबरा के निकलने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

