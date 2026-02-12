Advertisement
UGC नियम में हुई भयंकर चूक....कलराज मिश्र ने खोला मोर्चा, कहा- कॉलेजों में नहीं चलेगा जाति का भेदभाव

Aligarh news: अलीगढ़ एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने यूजीसी नियमों का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने कहा कि इसमें भारी चूक हुई है. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 12, 2026, 08:13 PM IST
Kalraj Mishra on UGC: राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक बार फिर से यूजीसी कानून पर बड़ा बयान दिया है. अलीगढ़ पहुंचे पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि यूजीसी कानून में गंभीर चूक हुई है जो संविधान विरोधी है. इस दौरान उन्होंने मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन और राजनीतिक समीकरणों पर भी प्रतिक्रिया दी. 

अलीगढ़ निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे पूर्व राज्यपाल
बन्ना देवी थाना क्षेत्र के पृथ्वीराज चौहान मोहल्ले में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. मीडिया से बातचीत में कलराज मिश्र ने यूजीसी कानून पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि इसमें बहुत भयंकर चूक हुई है और यह नियम संविधान की भावना के विपरीत है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षा के केंद्र हैं, जहां छात्र-छात्राएं होते हैं, किसी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए. 

न्यायालय पर भूरा विश्वास 
कलराज मिश्र ने भरोसा जताया कि न्यायालय पर विश्वास है और यह कानून लागू नहीं हो पाएगा. वहीं, मायावती द्वारा ब्राह्मणों को साधने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक प्रलोभन की रणनीति है. उन्होंने दोहराया कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलने वाली पार्टी है. बता दें कि कलराज मिश्र पहले भी यूजीसी कानून का खुलकर विरोध किया था. विरोध के चलते वह सुर्खियों में आ गए थे. 

कौन हैं कलराज मिश्र? 
कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं. वह दो बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं. इतना ही नहीं प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा शिक्षा, सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं. एक समय था, जब भाजपा में सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनकी पहचान थी. इसके अलावा कलराज मिश्र 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़े थे औश्र जीत दर्ज की थी. 

'विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद' का गठन
कलराज मिश्र हिमाचल प्रदेश और राजस्थान का राज्यपाल रह चुके हैं. राज्यपाल का कार्यकाल खत्म होते ही उन्होंने 'विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद' का गठन किया था. कलराज मिश्र राजस्थान में भी ब्राह्मण सम्मेलनों में अपनी बात रखते रहे हैं. वह देश-विदेश के ब्राह्मणों को जोड़ने का काम रहे हैं. यूजीसी नियमों को लेकर एक ओर जहां बीजेपी के ज्यादातर सवर्ण नेता मौन हैं, वहां दूसरी ओर कलराज मिश्र लगातार इस कानून का विरोध कर रहे हैं. 

