एटा में पूर्व सभासद की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने बरसाईं गोलियां, इलाके में सनसनी

Etah News: यूपी के एटा में पूर्व सभासद को मौत के घाट उतार दिया गया. इस हत्या के बाद इलाके में दहशत फैल गई है. पुलिस घटना की जांच-पड़ताल में जुट गई है. पढ़िए खबर
Trending Photos
हर्ष द्विवेदी/एटा: उत्तर प्रदेश के एटा से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है. एटा में अज्ञात हमलावरों ने नगर पालिका के पूर्व सभासद हामिद अली उर्फ पप्पू को गोली मार दी है. गोली लगने से पूर्व सभासद की मौत हो गई. इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की सूचना मिलते के बाद मौके पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है. पुलिस घटना की जांच-पड़ताल में जुट गई है. ,
पुलिस ने कहा कि जल्द होगा घटना का खुलासा
घटना की जांच पड़ताल में डॉग स्क्वायड,फील्ड यूनिट सहित सर्विलांस टीम और SOG टीम जुटी है. वहीं एटा SSP श्याम नारायण सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने जल्द पूरे मामले का खुलासा करने की बात कही है. थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के रेलवे ट्रैक के पास का मामला है. अभी घर वालों से बात नहीं हो पाई है. कुछ फोन नंबर मिले हैं उनकी सीडीआर आने केबाद पूरी तरह से विश्लेषण किया जाएगा. सर्विलांस टीम लगी हुई है.
Jhansi News: कहां है कॉल करते ही एंबुलेंस!....बीमार महिला को 3 KM चारपाई पर ले गए, झांसी में लचर व्यवस्था की दर्दनाक तस्वीर
अलकायदा आतंकी बिलाल खान पर यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा....4000 पाक नंबरों से जुड़ा, AQIS हैंडलरों से लेता था आदेश