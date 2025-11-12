Aligarh News: नर्सिंग होम के रजिस्ट्रेशन में बड़ा फर्जीवाड़ा! लंदन से डिग्रीधारी डॉक्टर्स के नाम पर कर रहे थे प्रैक्टिस; स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप

Aligarh News: अलीगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में फर्जीवाड़े का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां बिना रजिस्ट्रेशन के सात से ज्यादा डॉक्टर नर्सिंग होमों में 100 से 125 साल पुराने इंग्लैंड और लंदन से डिग्रीधारी डॉक्टरों के नाम पर प्रैक्टिस कर रहे हैं. फर्जी डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से अस्पताल चला रहे हैं.

डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन नहीं-शिकायतकर्ता

शिकायतकर्ता डॉक्टर सी.पी. गुप्ता का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग योग्य डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा, जबकि 1925 में एमबीबीएस की डिग्री लेने वाले डॉक्टर माशा अल्लाह और लंदन से एमबीबीएस करने वाली डॉक्टर श्वेता दीक्षित के नाम पर फर्जी पंजीयन कर प्रैक्टिस जारी है. उनका कहना है कि ऐसे सात हॉस्पिटल चिन्हित किए गए हैं, जहां बिना मानक पूरा किए नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं.

दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

डॉक्टर सी.पी. गुप्ता ने बताया कि शासन और एडी हेल्थ को इस पूरे फर्जीवाड़े के सबूतों के साथ शिकायत भेजी है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम अलीगढ़ संजीव रंजन ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए हैं. उन्होंने कहा कि 15 दिन में रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, स्वास्थ्य विभाग में अस्पतालों और डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन के फर्जीवाड़े की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है. एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं.

